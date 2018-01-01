У дворах Луцька знесуть десяток парканів





Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Знесуть паркани на вулицях: Арцеулова, 9; Євгена Коновальця, 12; Ківерцівська, 8-10, 20-22, 28-30, Клима Савура, 31; Президента Грушевського, 25; Саперів, 19; Соборності, 35а та 37б.



Окрім того, демонтують сушилку для білизни на вулиці Сенатора, 3.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили перелік адрес, за якими знаходяться конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані та підлягають демонтажу.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Знесуть паркани на вулицях: Арцеулова, 9; Євгена Коновальця, 12; Ківерцівська, 8-10, 20-22, 28-30, Клима Савура, 31; Президента Грушевського, 25; Саперів, 19; Соборності, 35а та 37б.Окрім того, демонтують сушилку для білизни на вулиці Сенатора, 3.

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