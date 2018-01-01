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У дворах Луцька знесуть десяток парканів

У дворах Луцька знесуть десяток парканів
У Луцьку затвердили перелік адрес, за якими знаходяться конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані та підлягають демонтажу.

Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Знесуть паркани на вулицях: Арцеулова, 9; Євгена Коновальця, 12; Ківерцівська, 8-10, 20-22, 28-30, Клима Савура, 31; Президента Грушевського, 25; Саперів, 19; Соборності, 35а та 37б.

Окрім того, демонтують сушилку для білизни на вулиці Сенатора, 3.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: демонтаж, паркан, Луцьк
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