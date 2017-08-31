У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста
Сьогодні, 10:42
У Луцьку затвердили склад журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до Луцького замку.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
До складу журі увійшли:
Балан Олександр Григорович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс».
Герасимюк Леонід Васильович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.
Дузь-Крятченко Василь Іванович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор приватного підприємства «Прайд».
Криворучко Ольга Юріївна - кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».
Матвіїв Ярослав Володимирович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Олійник Олена Павлівна - віце-президент Національної спілки архітекторів України, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру Національного авіаційного університету.
Онищенко-Швець Лілія Сергіївна - начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
Рабан Тарас Веніамінович - архітектор, голова правління Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Рудецький Павло Аркадійович - директор Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Туз Веніамін Веніамінович - начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, архітектор.
Чижевський Олександр Павлович - віце-президент Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України, директор Державного підприємства «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
Шевчук Георгій Миколайович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, скільки членів журі живуть не в Луцьку і чи не виникатимуть складнощі у роботі через це.
«Складнощі будуть, але ми вже обговорили це питання», - відповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
До складу журі увійшли:
Балан Олександр Григорович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс».
Герасимюк Леонід Васильович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.
Дузь-Крятченко Василь Іванович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор приватного підприємства «Прайд».
Криворучко Ольга Юріївна - кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».
Матвіїв Ярослав Володимирович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Олійник Олена Павлівна - віце-президент Національної спілки архітекторів України, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру Національного авіаційного університету.
Онищенко-Швець Лілія Сергіївна - начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
Рабан Тарас Веніамінович - архітектор, голова правління Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Рудецький Павло Аркадійович - директор Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.
Туз Веніамін Веніамінович - начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, архітектор.
Чижевський Олександр Павлович - віце-президент Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України, директор Державного підприємства «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
Шевчук Георгій Миколайович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, скільки членів журі живуть не в Луцьку і чи не виникатимуть складнощі у роботі через це.
«Складнощі будуть, але ми вже обговорили це питання», - відповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста
Сьогодні, 10:42
«Якщо ціна на газ має бути ринковою, то зарплати теж мають бути такими», – Ігор Лапін
Сьогодні, 10:31
Волинянин змайстрував унікальну пасіку на колесах
Сьогодні, 10:28