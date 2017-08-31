У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста

У Луцьку затвердили склад журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до Луцького замку.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.До складу журі увійшли:- архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс».- архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.- архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор приватного підприємства «Прайд».- кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».- архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.- віце-президент Національної спілки архітекторів України, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру Національного авіаційного університету.- начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.- архітектор, голова правління Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.- директор Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.- начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, архітектор.- віце-президент Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України, директор Державного підприємства «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».- архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.Член виконкомупоцікавився, скільки членів журі живуть не в Луцьку і чи не виникатимуть складнощі у роботі через це.«Складнощі будуть, але ми вже обговорили це питання», - відповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.