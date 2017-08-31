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У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста

У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста
У Луцьку затвердили склад журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до Луцького замку.

Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

До складу журі увійшли:

Балан Олександр Григорович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс».

Герасимюк Леонід Васильович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради.

Дузь-Крятченко Василь Іванович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор приватного підприємства «Прайд».

Криворучко Ольга Юріївна - кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».

Матвіїв Ярослав Володимирович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Олійник Олена Павлівна - віце-президент Національної спілки архітекторів України, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру Національного авіаційного університету.

Онищенко-Швець Лілія Сергіївна - начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Рабан Тарас Веніамінович - архітектор, голова правління Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Рудецький Павло Аркадійович - директор Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

Туз Веніамін Веніамінович - начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, архітектор.

Чижевський Олександр Павлович - віце-президент Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України, директор Державного підприємства «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Шевчук Георгій Миколайович - архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, скільки членів журі живуть не в Луцьку і чи не виникатимуть складнощі у роботі через це.

«Складнощі будуть, але ми вже обговорили це питання», - відповів начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.

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Теги: журі, Старе місто, Луцьк
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