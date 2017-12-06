Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
У Луцьку правом пільгового проїзду користується понад 90 тисяч людей.
Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
Під час обговорення питання впровадження безготівкового розрахунку у міському транспорті, Степанов зауважив, що вартість встановлення системи обійдеться принаймні у 65 млн грн. Депутати ж звернули увагу на чималу статтю витрат – 6,5 млн грн на виготовлення карток для валідаторів.
Натомість Степанов повідомив, що нині у Луцьку є 26 тисяч учнів та 65 тисяч пенсіонерів. Вартість однієї картки для валідатора розраховували у приблизно 120 гривень, тому й набігла така сума. Відтак, за словам головного транспортника, було б непогано, якби протягом 2019 року вдалося б забезпечити відповідними карткам принаймні пенсіонерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
Під час обговорення питання впровадження безготівкового розрахунку у міському транспорті, Степанов зауважив, що вартість встановлення системи обійдеться принаймні у 65 млн грн. Депутати ж звернули увагу на чималу статтю витрат – 6,5 млн грн на виготовлення карток для валідаторів.
Натомість Степанов повідомив, що нині у Луцьку є 26 тисяч учнів та 65 тисяч пенсіонерів. Вартість однієї картки для валідатора розраховували у приблизно 120 гривень, тому й набігла така сума. Відтак, за словам головного транспортника, було б непогано, якби протягом 2019 року вдалося б забезпечити відповідними карткам принаймні пенсіонерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Які в попу 90 тисяч. Він що з дуба рухнув. 90 тисяч - це майже половина жителів міста. Ото дерибанять бабло. В наглу!
Останні новини
На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку
Сьогодні, 12:44
Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
Поліція спіймала волинянина, який викрав автівку
Сьогодні, 12:25
У Луцьку демонтують парник
Сьогодні, 12:25