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Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»

Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
У Луцьку правом пільгового проїзду користується понад 90 тисяч людей.

Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

Під час обговорення питання впровадження безготівкового розрахунку у міському транспорті, Степанов зауважив, що вартість встановлення системи обійдеться принаймні у 65 млн грн. Депутати ж звернули увагу на чималу статтю витрат – 6,5 млн грн на виготовлення карток для валідаторів.

Натомість Степанов повідомив, що нині у Луцьку є 26 тисяч учнів та 65 тисяч пенсіонерів. Вартість однієї картки для валідатора розраховували у приблизно 120 гривень, тому й набігла така сума. Відтак, за словам головного транспортника, було б непогано, якби протягом 2019 року вдалося б забезпечити відповідними карткам принаймні пенсіонерів.

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Теги: транспорт, пільги
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Коментарі 1
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Які в попу 90 тисяч. Він що з дуба рухнув. 90 тисяч - це майже половина жителів міста. Ото дерибанять бабло. В наглу!
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