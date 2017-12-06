Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»

У Луцьку правом пільгового проїзду користується понад 90 тисяч людей.Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язкуПід час обговорення питання впровадження безготівкового розрахунку у міському транспорті, Степанов зауважив, що вартість встановлення системи обійдеться принаймні у 65 млн грн. Депутати ж звернули увагу на чималу статтю витрат – 6,5 млн грн на виготовлення карток для валідаторів.Натомість Степанов повідомив, що нині у Луцьку є 26 тисяч учнів та 65 тисяч пенсіонерів. Вартість однієї картки для валідатора розраховували у приблизно 120 гривень, тому й набігла така сума. Відтак, за словам головного транспортника, було б непогано, якби протягом 2019 року вдалося б забезпечити відповідними карткам принаймні пенсіонерів.