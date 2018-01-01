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«Луцькводоканалу» не вистачає 15 млн на запуск нового обладнання

«Луцькводоканалу» не вистачає 15 млн на запуск нового обладнання
Комунальному підприємству «Луцькводоканал» не вистачає 15 млн грн, аби ввести в експлуатацію модернізовану технічну систему станції підготовки води до міського водозабору.

Про це йшлося 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Павло Данильчук розповів, що недавно побував на комунальному підприємстві. Там йому розповіли, що ще кілька років тому подавали в ОДА пропозиції щодо звернення для дофінансування проекту у рамках ДФРР, однак тоді пропозиція «зависла».

«У нас свого часу виділили величезні кошти на модернізацію технічної системи станції підготовки вводи до міського водозабору, яка забезпечує 2/3 мешканців нашого міста», - нагадав депутат. Мовляв, на підприємстві вже стоїть сучасне обладнання, та аби запустити систему, не вистачає 15 млн грн.

Тому Данильчук запропонував від комісії звернутися до ОДА, аби там розповіли, чи подавали проект «Луцькводканалу» на отримання державних коштів.

«Для державного бюджету 15 млн грн - це ніщо, а для нас це покращення якості води для 2/3 населення Луцька», - наголосив депутат.

Його колега Тарас Шляхтич запропонував звернутися із до департаменту економіки Луцькради, щоб вони теж підготували пропозиції до ДФРР, аби проект можна було реалізувати принаймні наступного року. Таким чином, члени комісії звернуться до обох структур із проханням посприяти завершенню проекту модернізації системи.

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Теги: водоканал, Луцьк
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