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У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО

У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися двоє легковиків.

Зазначимо, що аварія трапилася близько 09:00, 20 вересня.

Перед пішохідним переходом Peugeot врізався у BMW.

Водії не стали викликати патрульних поліцейських та вирішили питання мирним шляхом.

Станом на 09:20 автомобілі вже покинули місце ДТП.

У Peugeot – незначні механічні ушкодження.
У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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