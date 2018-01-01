У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися двоє легковиків.
Зазначимо, що аварія трапилася близько 09:00, 20 вересня.
Перед пішохідним переходом Peugeot врізався у BMW.
Водії не стали викликати патрульних поліцейських та вирішили питання мирним шляхом.
Станом на 09:20 автомобілі вже покинули місце ДТП.
У Peugeot – незначні механічні ушкодження.
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Зазначимо, що аварія трапилася близько 09:00, 20 вересня.
Перед пішохідним переходом Peugeot врізався у BMW.
Водії не стали викликати патрульних поліцейських та вирішили питання мирним шляхом.
Станом на 09:20 автомобілі вже покинули місце ДТП.
У Peugeot – незначні механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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