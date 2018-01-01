У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО





Зазначимо, що аварія трапилася близько 09:00, 20 вересня.



Перед пішохідним переходом Peugeot врізався у BMW.



Водії не стали викликати патрульних поліцейських та вирішили питання мирним шляхом.



Станом на 09:20 автомобілі вже покинули місце ДТП.



У Peugeot – незначні механічні ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися двоє легковиків.Зазначимо, що аварія трапилася близько 09:00, 20 вересня.Перед пішохідним переходом Peugeot врізався у BMW.Водії не стали викликати патрульних поліцейських та вирішили питання мирним шляхом.Станом на 09:20 автомобілі вже покинули місце ДТП.У Peugeot – незначні механічні ушкодження.

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