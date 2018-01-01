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«З вами такий срач», – очільник Волинської ОДА «відчитав» головну освітянку

«З вами такий срач», – очільник Волинської ОДА «відчитав» головну освітянку
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що незадоволений роботою начальниці управління освіти Людмили Плахотної.

Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.

За словами очільника Волині, робота управління та його очільника полягає не лише в тому, щоб роздавати подяки чи призначати премії.

«Ви дуже неякісно працюєте. В будь-який інтернат заїдеш, то з вами такий срач. І ніхто нічого не робить. Це ваша пряма відповідальність», – обурився Олександр Савченко.

Він наголосив, що, наприклад, щодо ситуацією зі школою у Стобихівці потрібно звітувати щодня про навіть найменші зрушення.

Нагадаємо, у селі Стобихівка Камінь-Каширського району – аварійна школа. Батьки вимагають розпочати будівництво нової школи та не пускають дітей вчитися у старій.

Голова Волинської ОДА пообіцяв, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.

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Теги: Савченко, Волинь, Плахотна
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