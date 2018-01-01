«З вами такий срач», – очільник Волинської ОДА «відчитав» головну освітянку

Голова Волинської ОДАповідомив, що незадоволений роботою начальниці управління освітиПро це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.За словами очільника Волині, робота управління та його очільника полягає не лише в тому, щоб роздавати подяки чи призначати премії.«Ви дуже неякісно працюєте. В будь-який інтернат заїдеш, то з вами такий срач. І ніхто нічого не робить. Це ваша пряма відповідальність», – обурився Олександр Савченко.Він наголосив, що, наприклад, щодо ситуацією зі школою у Стобихівці потрібно звітувати щодня про навіть найменші зрушення.Нагадаємо, у селі Стобихівка Камінь-Каширського району – аварійна школа.та не пускають дітей вчитися у старій.Голова Волинської ОДА, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.