«З вами такий срач», – очільник Волинської ОДА «відчитав» головну освітянку
Сьогодні, 10:39
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що незадоволений роботою начальниці управління освіти Людмили Плахотної.
Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами очільника Волині, робота управління та його очільника полягає не лише в тому, щоб роздавати подяки чи призначати премії.
«Ви дуже неякісно працюєте. В будь-який інтернат заїдеш, то з вами такий срач. І ніхто нічого не робить. Це ваша пряма відповідальність», – обурився Олександр Савченко.
Він наголосив, що, наприклад, щодо ситуацією зі школою у Стобихівці потрібно звітувати щодня про навіть найменші зрушення.
Нагадаємо, у селі Стобихівка Камінь-Каширського району – аварійна школа. Батьки вимагають розпочати будівництво нової школи та не пускають дітей вчитися у старій.
Голова Волинської ОДА пообіцяв, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.
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Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами очільника Волині, робота управління та його очільника полягає не лише в тому, щоб роздавати подяки чи призначати премії.
«Ви дуже неякісно працюєте. В будь-який інтернат заїдеш, то з вами такий срач. І ніхто нічого не робить. Це ваша пряма відповідальність», – обурився Олександр Савченко.
Він наголосив, що, наприклад, щодо ситуацією зі школою у Стобихівці потрібно звітувати щодня про навіть найменші зрушення.
Нагадаємо, у селі Стобихівка Камінь-Каширського району – аварійна школа. Батьки вимагають розпочати будівництво нової школи та не пускають дітей вчитися у старій.
Голова Волинської ОДА пообіцяв, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.
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