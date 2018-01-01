Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:06
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявив, що повідомить воїнам контакти депутатів, які не захочуть проголосувати за виділення грошей на будівництво реабілітаційного центру. Мовляв, нехай самі пояснюють причини.
Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради, де розглянуть і зміни до бюджету. Одна з них стосується виділення коштів на реабілітаційний центр для воїнів.
Нагадаємо, у серпні депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27. Радник голови ОДА Денис П’ятигорець тоді повідомив, що під час сесії обласної ради у вересні можна буде виділити 5 мільйонів гривень на центр для атовців.
«Я закликаю депутатів проголосувати за виділення коштів тим, хто нас захищає. Якщо ж депутати не підтримають це питання, то дамо бійцям список їх імен і номери телефонів. Нехай пояснюють, чому не виділили гроші, нехай відповідають. Я знайду методи», - наголосив очільник краю.
Олександр Савченко закликав обранців громади відповідально поставитися до питання.
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Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради, де розглянуть і зміни до бюджету. Одна з них стосується виділення коштів на реабілітаційний центр для воїнів.
Нагадаємо, у серпні депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27. Радник голови ОДА Денис П’ятигорець тоді повідомив, що під час сесії обласної ради у вересні можна буде виділити 5 мільйонів гривень на центр для атовців.
«Я закликаю депутатів проголосувати за виділення коштів тим, хто нас захищає. Якщо ж депутати не підтримають це питання, то дамо бійцям список їх імен і номери телефонів. Нехай пояснюють, чому не виділили гроші, нехай відповідають. Я знайду методи», - наголосив очільник краю.
Олександр Савченко закликав обранців громади відповідально поставитися до питання.
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Коментарі 1
Мент ,одним словом.
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