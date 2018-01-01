вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр

Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявив, що повідомить воїнам контакти депутатів, які не захочуть проголосувати за виділення грошей на будівництво реабілітаційного центру. Мовляв, нехай самі пояснюють причини.

Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.

За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради, де розглянуть і зміни до бюджету. Одна з них стосується виділення коштів на реабілітаційний центр для воїнів.

Нагадаємо, у серпні депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27. Радник голови ОДА Денис П’ятигорець тоді повідомив, що під час сесії обласної ради у вересні можна буде виділити 5 мільйонів гривень на центр для атовців.

«Я закликаю депутатів проголосувати за виділення коштів тим, хто нас захищає. Якщо ж депутати не підтримають це питання, то дамо бійцям список їх імен і номери телефонів. Нехай пояснюють, чому не виділили гроші, нехай відповідають. Я знайду методи», - наголосив очільник краю.

Олександр Савченко закликав обранців громади відповідально поставитися до питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, реабілітаційний центр, АТО, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Мент ,одним словом.
Відповісти
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:06
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
Сьогодні, 11:55
Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
Сьогодні, 11:49
З чинним тарифом на розподіл користуватися газом стає небезпечно, – журналіст
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
28 серпень, 08:34
Повідомили, коли у Луцьку почнуть будувати реабілітаційний центр для атовців Повідомили, коли у Луцьку почнуть будувати реабілітаційний центр для атовців
21 серпень, 09:15
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА 30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
25 липень, 10:51
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
11 липень, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:06
 0
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
Сьогодні, 11:55
 0
Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8