Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр

Олександр Савченко заявив, що повідомить воїнам контакти депутатів, які не захочуть проголосувати за виділення грошей на будівництво реабілітаційного центру. Мовляв, нехай самі пояснюють причини.



Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.



За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради, де розглянуть і зміни до бюджету. Одна з них стосується виділення коштів на реабілітаційний центр для воїнів.



Нагадаємо, у серпні депутати Луцької міської ради «перекинули» 5 мільйонів гривень Денис П’ятигорець тоді повідомив, що під час сесії обласної ради у вересні можна буде виділити 5 мільйонів гривень на центр для атовців.



«Я закликаю депутатів проголосувати за виділення коштів тим, хто нас захищає. Якщо ж депутати не підтримають це питання, то дамо бійцям список їх імен і номери телефонів. Нехай пояснюють, чому не виділили гроші, нехай відповідають. Я знайду методи», - наголосив очільник краю.



Олександр Савченко закликав обранців громади відповідально поставитися до питання.



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