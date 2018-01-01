У Луцьку для дітей-сиріт цьогоріч не купили жодної квартири

У Луцьку з початку року не придбали жодної квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник служби у справах дітейповідомив, що у 2017 році виділили 650 тисяч гривень із бюджету міста, за які придбали 2 однокімнатні квартири для дітей-сиріт.У результаті обміну двокімнатної квартири з міською радою дали дві квартири малосімейного типу. У квартирах зробили ремонт, в одну з них заселили маму з малолітньою дитиною, в іншу – двох братів.Також отримали 3 квартири - дитина-сирота, дві сестри та мама з малолітньою дитиною - за рахунок коштів державної субвенції.Ці три квартири – соціальні, із забороною на відчуження протягом 10 років. Тобто, їх не зможуть продати навіть якщо зникне необхідність ними користуватися.«Цьогоріч ситуація набагато гірша. Станом на сьогодні обласна рада не затвердила дольову участь у виконанні програми забезпечення житлом. Луцька міська рада дала 230 тисяч на придбання будинку для дитини-сироти у селі Охнівка Володимир-Волинського району, куди вона переїхала і де працює. У Луцьку за ці гроші ми б нічого не купили, окрім кімнати в гуртожитку», - зауважив Федір Шульган.