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У Луцьку для дітей-сиріт цьогоріч не купили жодної квартири

У Луцьку для дітей-сиріт цьогоріч не купили жодної квартири
У Луцьку з початку року не придбали жодної квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальник служби у справах дітей Федір Шульган повідомив, що у 2017 році виділили 650 тисяч гривень із бюджету міста, за які придбали 2 однокімнатні квартири для дітей-сиріт.

У результаті обміну двокімнатної квартири з міською радою дали дві квартири малосімейного типу. У квартирах зробили ремонт, в одну з них заселили маму з малолітньою дитиною, в іншу – двох братів.
Також отримали 3 квартири - дитина-сирота, дві сестри та мама з малолітньою дитиною - за рахунок коштів державної субвенції.

Ці три квартири – соціальні, із забороною на відчуження протягом 10 років. Тобто, їх не зможуть продати навіть якщо зникне необхідність ними користуватися.

«Цьогоріч ситуація набагато гірша. Станом на сьогодні обласна рада не затвердила дольову участь у виконанні програми забезпечення житлом. Луцька міська рада дала 230 тисяч на придбання будинку для дитини-сироти у селі Охнівка Володимир-Волинського району, куди вона переїхала і де працює. У Луцьку за ці гроші ми б нічого не купили, окрім кімнати в гуртожитку», - зауважив Федір Шульган.

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Теги: сироти, квартири, житло, допомога
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