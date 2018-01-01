У Луцьку для дітей-сиріт цьогоріч не купили жодної квартири
Сьогодні, 10:55
У Луцьку з початку року не придбали жодної квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник служби у справах дітей Федір Шульган повідомив, що у 2017 році виділили 650 тисяч гривень із бюджету міста, за які придбали 2 однокімнатні квартири для дітей-сиріт.
У результаті обміну двокімнатної квартири з міською радою дали дві квартири малосімейного типу. У квартирах зробили ремонт, в одну з них заселили маму з малолітньою дитиною, в іншу – двох братів.
Також отримали 3 квартири - дитина-сирота, дві сестри та мама з малолітньою дитиною - за рахунок коштів державної субвенції.
Ці три квартири – соціальні, із забороною на відчуження протягом 10 років. Тобто, їх не зможуть продати навіть якщо зникне необхідність ними користуватися.
«Цьогоріч ситуація набагато гірша. Станом на сьогодні обласна рада не затвердила дольову участь у виконанні програми забезпечення житлом. Луцька міська рада дала 230 тисяч на придбання будинку для дитини-сироти у селі Охнівка Володимир-Волинського району, куди вона переїхала і де працює. У Луцьку за ці гроші ми б нічого не купили, окрім кімнати в гуртожитку», - зауважив Федір Шульган.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник служби у справах дітей Федір Шульган повідомив, що у 2017 році виділили 650 тисяч гривень із бюджету міста, за які придбали 2 однокімнатні квартири для дітей-сиріт.
У результаті обміну двокімнатної квартири з міською радою дали дві квартири малосімейного типу. У квартирах зробили ремонт, в одну з них заселили маму з малолітньою дитиною, в іншу – двох братів.
Також отримали 3 квартири - дитина-сирота, дві сестри та мама з малолітньою дитиною - за рахунок коштів державної субвенції.
Ці три квартири – соціальні, із забороною на відчуження протягом 10 років. Тобто, їх не зможуть продати навіть якщо зникне необхідність ними користуватися.
«Цьогоріч ситуація набагато гірша. Станом на сьогодні обласна рада не затвердила дольову участь у виконанні програми забезпечення житлом. Луцька міська рада дала 230 тисяч на придбання будинку для дитини-сироти у селі Охнівка Володимир-Волинського району, куди вона переїхала і де працює. У Луцьку за ці гроші ми б нічого не купили, окрім кімнати в гуртожитку», - зауважив Федір Шульган.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку збільшився обіг наркотиків
Сьогодні, 11:02
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 вересня
Сьогодні, 11:00
У Луцьку для дітей-сиріт цьогоріч не купили жодної квартири
Сьогодні, 10:55
У Луцьку вночі п'яна водійка протаранила авто
Сьогодні, 10:52