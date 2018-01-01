У Луцьку збільшився обіг наркотиків
Сьогодні, 11:02
У Луцьку за останні півроку спостерігають зниження крадіжок, вбивств і грабежів, проте констатують ріст обігу наркотиків.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у п’ятницю, 21 вересня.
За інформацією Луцької прокуратури, за останні перші шість місяців 2018 року у місті зменшилася кількість кримінальних правопорушень. Зокрема, на 4% знизився рівень злочинів, скоєних проти життя людини. Одночасно зменшилася кількість квартирних крадіжок, шахрайств, грабежів та злочинності серед неповнолітніх.
Поряд з цим спостерігають тенденцію росту обігу наркотиків, також збільшилася кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у п’ятницю, 21 вересня.
За інформацією Луцької прокуратури, за останні перші шість місяців 2018 року у місті зменшилася кількість кримінальних правопорушень. Зокрема, на 4% знизився рівень злочинів, скоєних проти життя людини. Одночасно зменшилася кількість квартирних крадіжок, шахрайств, грабежів та злочинності серед неповнолітніх.
Поряд з цим спостерігають тенденцію росту обігу наркотиків, також збільшилася кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння.
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