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У Луцьку збільшився обіг наркотиків

У Луцьку збільшився обіг наркотиків
У Луцьку за останні півроку спостерігають зниження крадіжок, вбивств і грабежів, проте констатують ріст обігу наркотиків.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у п’ятницю, 21 вересня.

За інформацією Луцької прокуратури, за останні перші шість місяців 2018 року у місті зменшилася кількість кримінальних правопорушень. Зокрема, на 4% знизився рівень злочинів, скоєних проти життя людини. Одночасно зменшилася кількість квартирних крадіжок, шахрайств, грабежів та злочинності серед неповнолітніх.

Поряд з цим спостерігають тенденцію росту обігу наркотиків, також збільшилася кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: наркотики, обіг, Луцьк
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