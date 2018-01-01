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Рогатий злочин: на Волині з пасовищ чоловік викрадав корів

Рогатий злочин: на Волині з пасовищ чоловік викрадав корів
На Волині викрили крадія корів у жителів Горохівського району.

Поліцейські встановили, що 25-річний житель Львівської області, використовуючи свій автомобіль «Volkswagen Golf» з причіпом, викрадав із пасовиськ у Горохівському районі корів, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Наразі слідчі встановили причетність зловмисника до вчинення трьох таких крадіжок.

Сума завданих матеріальних збитків потерпілим становить понад 40 тис. грн.

Викрадених корів зловмисник відвіз на забій.

Слідчі розпочали за цими фактами досудові розслідування за ч. 1 ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Досудові розслідування тривають.

Фото ілюстративне.

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Теги: крадіжка, тварини, поліція
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