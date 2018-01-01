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У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО

У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО
У Луцьку урочисто зустрічають 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка відтепер дислокуватиметься на Волині.

Зазначимо, що дійство розпочалося о 12:00.

Урочистості відбуваються на Театральному майдані міста Луцька.

Як стало відомо раніше, на заходи із міського бюджету витратять понад 30 тисяч гривень.

Військовослужбовців зустріли хлібом-сіллю. Прозвучав Гімн України у виконанні духового оркестру.

Ведучий заходу розповів присутнім про історію 204 бригади.

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Теги: авіація, бригада, Луцьк, святкування
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Коментарі 1
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Змінять назву нехай тоді повертаються, а поки їх в Новосибірську зустрінуть хлібом з сіллю. І війна в країні, і стільки подій за останні роки, а в головах людей смітник. Носити назву тричі героя совка який народився в Новосибірську і помер в Москві в такі часи, згадуючи нашу історію виникає питання, вам самим не бридко хлопці?
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