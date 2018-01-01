У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО





Зазначимо, що дійство розпочалося о 12:00.



Урочистості відбуваються на Театральному майдані міста Луцька.



Як стало відомо раніше, на заходи із міського бюджету витратять понад 30 тисяч гривень.



Військовослужбовців зустріли хлібом-сіллю. Прозвучав Гімн України у виконанні духового оркестру.



Ведучий заходу розповів присутнім про історію 204 бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку урочисто зустрічають 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка відтепер дислокуватиметься на Волині.Зазначимо, що дійство розпочалося о 12:00.Урочистості відбуваються на Театральному майдані міста Луцька.Як стало відомо раніше, на заходи із міського бюджетуВійськовослужбовців зустріли хлібом-сіллю. Прозвучав Гімн України у виконанні духового оркестру.Ведучий заходу розповів присутнім про історію 204 бригади.

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