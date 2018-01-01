Смачно та корисно: волинські лісівники презентували свою продукцію на форумі. ФОТО

У рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018» лісівники презентували свою продукцію – консервації, продукти деревообробної галузі та саджанці, вирощені у власному селекційному центрі.Виставковий стенд Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства 21 вересня розпочав роботу перед РЦ «Промінь», де триває форум.Лісівники знайомили усіх охочих зі своєю роботою, а також розповідали потенційним інвесторам про продукцію. Нині на лісівничих підприємствах області працює 6 консервних цехів – у Цумані, Ківерцях, Колках, Ковелі, Любешові та Маневичах. Тут із грибів та ягід, зібраних у волинських лісах, виготовляють продукцію найвищої якості.«У нас представлені перетерті ягоди, є різні види грибів, помідори, огірки, кабачки. Також маємо щавель, мед та соки різного фасування, хвойний екстракт. Усю продукцію ми виготовляємо відповідно до стандартів, без жодних добавок, вона екологічно чиста та зроблена із сировини, зібраної у наших, волинських лісах», - розповіла головний спеціаліст відділу лісового господарстваЦікаво, що лісівники вже експортують дари волинських лісів – наприклад, консервований березовий сік продають у США, Канаду, Ізраїль, Польщу, у декілька країн також експортують варення.Проте сьогодні галузь демонструє свої досягнення, аби залучити нових інвесторів та знайти ще більше партнерів. Тож лісівники презентували не лише консервовану продукцію: також вони привезли виготовлену працівниками альтанку і саджанці рослин, які можна обрати та придбати у селекційному центрі – розсаднику, розташованому у селі Гаразджа.«Багато людей підходять і цікавляться, де можна придбати продукцію. Ми розповідаємо, що це можна зробити у магазинах «Лісовичок», які є на території всієї області. Взагалі такі магазини є по всій Україні, і туди ми постачаємо нашу, волинську продукцію, бо на теренах країни підприємства, які виготовляють продукцію по таких ГОСТах, залишилися лише на Волині», - додала Ковалюк. Відтак, гостям також розповідали про склад продукції і напрями роботи ВОУЛГМ.«Якщо інвестори забажають замовити нашу продукцію, у нас вистачить потужностей - ми зможемо реалізувати замовлення та забезпечити їх якісним та натуральним продуктом», - підсумувала Ковалюк.