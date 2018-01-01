Довершений смак і натуральність: волинську горілку презентували на інвестиційному форумі*





На форумі представили торгові марки волинської горілки «Старожитня» і «Наша Воля»,



«А от лучани спеціально приїжджають в фірмовий магазин підприємства на вулиці Ковельській, аби купити якісний волинський державний продукт. Незабаром плануємо випустити продукцію преміум-класу. Хочемо вразити наших покупців новою торговою маркою і вже скоро проведемо офіційну презентацію», - зауважив директор Луцького МПД ДП «Укрспирт» Денис Шмаров.



Начальник виробничої лабораторії Луцького спиртогорілчаного заводу ДП «Укрспирт» Світлана Кречковська розповіла, що в основі горілки – оптимальне поєднання кришталево чистої води та високоякісного спирту. Спирт для продукції виготовляють безпосередньо на заводі, тому поціновувачі міцних напоїв можуть бути впевненими у якості.



«Луцький спиртогорілчаний завод уже давно відмовився від використання ароматизаторів і робить акцент на натуральності, класичності рецептури, а для приготування горілки використовує лише натуральні та екологічно чисті ароматні спирти. У руках наших фахівців усе це поєднується в якісний продукт», - поділилася Світлана Кречковська.



У рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018» Луцький спиртогорілчаний завод облаштував окрему експозицію з новинками.



У лінійці «Старожитня» представили чотири види міцного напою: горілку особливу «Старожитня житня», яка має легкий післясмак ароматного спирту з житнього хліба; настоянку «Старожитня з перцем», котра має післясмак «із перчинкою»; горілку особливу «Старожитня медова з липою», легку духмяність якій надає поєднання меду та липи, а також горілку «Старожитня особлива», зроблену за традиційною рецептурою поєднання лимону та тмину.



«Наша Воля» також представлена чотирма новинками: горілка «Наша Воля», де традиційний смак підкреслюється особливими нотами м’яти; настоянка «Наша Воля на калгані», у якій традиційний смак органічно доповняється смаком натурального настою калгану; горілка «Наша Воля м’яка», котра має особливо м’який смак та горілку особливу «Наша Воля з липою», у якій поєднані натуральні аромати меду та липи з традиційною рецептурою приготування алкоголю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке МПД ДП «Укрспирт» презентувало нові лінійки горілки у рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018» На форумі представили торгові марки волинської горілки «Старожитня» і «Наша Воля», які вже з’явилися на прилавках німецьких магазинів та користуються неабиякою популярністю в європейського споживача.«А от лучани спеціально приїжджають в фірмовий магазин підприємства на вулиці Ковельській, аби купити якісний волинський державний продукт. Незабаром плануємо випустити продукцію преміум-класу. Хочемо вразити наших покупців новою торговою маркою і вже скоро проведемо офіційну презентацію», - зауважив директор Луцького МПД ДП «Укрспирт»Начальник виробничої лабораторії Луцького спиртогорілчаного заводу ДП «Укрспирт»розповіла, що в основі горілки – оптимальне поєднання кришталево чистої води та високоякісного спирту. Спирт для продукції виготовляють безпосередньо на заводі, тому поціновувачі міцних напоїв можуть бути впевненими у якості.«Луцький спиртогорілчаний завод уже давно відмовився від використання ароматизаторів і робить акцент на натуральності, класичності рецептури, а для приготування горілки використовує лише натуральні та екологічно чисті ароматні спирти. У руках наших фахівців усе це поєднується в якісний продукт», - поділилася Світлана Кречковська.У рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018» Луцький спиртогорілчаний завод облаштував окрему експозицію з новинками.У лінійці «Старожитня» представили чотири види міцного напою: горілку особливу «Старожитня житня», яка має легкий післясмак ароматного спирту з житнього хліба; настоянку «Старожитня з перцем», котра має післясмак «із перчинкою»; горілку особливу «Старожитня медова з липою», легку духмяність якій надає поєднання меду та липи, а також горілку «Старожитня особлива», зроблену за традиційною рецептурою поєднання лимону та тмину.«Наша Воля» також представлена чотирма новинками: горілка «Наша Воля», де традиційний смак підкреслюється особливими нотами м’яти; настоянка «Наша Воля на калгані», у якій традиційний смак органічно доповняється смаком натурального настою калгану; горілка «Наша Воля м’яка», котра має особливо м’який смак та горілку особливу «Наша Воля з липою», у якій поєднані натуральні аромати меду та липи з традиційною рецептурою приготування алкоголю.

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