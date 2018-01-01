На Волині крадії вночі позрізали 100-літні дуби

На Волині крадії позрізали дуби у природному парку «Цуманська пуща».Інцидент трапився в ніч з 17 на 18 вересня у ДП «Цуманське ЛГ», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ."Лісова охорона отримала сигнал, що у віддаленому лісовому масиві чути роботу пилок. Це було вже під ранок, о годині 4-й", – розповідає інженер охорони і захисту лісу Цуманського лісгоспу Віталій Аршулік.Лісоохоронцям вдалося знайти місце нічної порубки. Крадії, почувши гул автівки, зуміли втекти.На місці порубок виявили сліди чотирьох кінних підвод, квадроциклів та буса. Нічні злодії зрізали сім дубів віком від 80 до 100 років. Один з дубів «вистрілив», що свідчить про небезпеку, яка виникла при цьому, для самих крадіїв.За слідами, які полишали після себе «нічні лісоруби», видно, що їх було до 20, більшість із них – підлітки.Крадії завдали лісогосподарству шкоди на 65 694 грн. Тяжкість заподіяної шкоди полягає у тому, що ці дуби росли у масиві, який відноситься до Національного природного парку «Цуманська пуща».Одразу ж на місце події було викликано поліцію. Зараз проводиться слідство, лісопорушників встановлюють.