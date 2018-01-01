Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО

Анатолій Харчук похизувався власною розробкою у рамках



За словами Анатолія Харчука, транспортний засіб - веломобіль з електричним приводом на чотирьох колесах. Він розрахований для недалеких поїздок.



"Потужність веломобіля поки не дуже велика. Сьогодні фактично перший його тест-драйв. У майбутньому він буде розрахований, щоби перевозити 100-120 кілограмів вантажу і розвивати швидкість 80-100 кілометрів", - зауважив він.



Працює веломобіль як від педалей, так і від двигуна. Якщо такий вид транспорту запустити у серійне виробництво, його можна буде продавати за 25 тисяч гривень.



Розробник зізнається, що над веломобілем, зокрема, його зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, потрібно ще попрацювати.



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