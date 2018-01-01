Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Волинянин Анатолій Харчук похизувався власною розробкою у рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018».
За словами Анатолія Харчука, транспортний засіб - веломобіль з електричним приводом на чотирьох колесах. Він розрахований для недалеких поїздок.
"Потужність веломобіля поки не дуже велика. Сьогодні фактично перший його тест-драйв. У майбутньому він буде розрахований, щоби перевозити 100-120 кілограмів вантажу і розвивати швидкість 80-100 кілометрів", - зауважив він.
Працює веломобіль як від педалей, так і від двигуна. Якщо такий вид транспорту запустити у серійне виробництво, його можна буде продавати за 25 тисяч гривень.
Розробник зізнається, що над веломобілем, зокрема, його зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, потрібно ще попрацювати.
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За словами Анатолія Харчука, транспортний засіб - веломобіль з електричним приводом на чотирьох колесах. Він розрахований для недалеких поїздок.
"Потужність веломобіля поки не дуже велика. Сьогодні фактично перший його тест-драйв. У майбутньому він буде розрахований, щоби перевозити 100-120 кілограмів вантажу і розвивати швидкість 80-100 кілометрів", - зауважив він.
Працює веломобіль як від педалей, так і від двигуна. Якщо такий вид транспорту запустити у серійне виробництво, його можна буде продавати за 25 тисяч гривень.
Розробник зізнається, що над веломобілем, зокрема, його зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, потрібно ще попрацювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
От молодець! Людина творить, щось получаеться, щось нi. Але не опустив руки в безнадii!
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