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Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО

Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Волинянин Анатолій Харчук похизувався власною розробкою у рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму «Волинь-Інвест 2018».

За словами Анатолія Харчука, транспортний засіб - веломобіль з електричним приводом на чотирьох колесах. Він розрахований для недалеких поїздок.

"Потужність веломобіля поки не дуже велика. Сьогодні фактично перший його тест-драйв. У майбутньому він буде розрахований, щоби перевозити 100-120 кілограмів вантажу і розвивати швидкість 80-100 кілометрів", - зауважив він.

Працює веломобіль як від педалей, так і від двигуна. Якщо такий вид транспорту запустити у серійне виробництво, його можна буде продавати за 25 тисяч гривень.

Розробник зізнається, що над веломобілем, зокрема, його зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, потрібно ще попрацювати.
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО
Волинянин розробив диво-веломобіль. ФОТО

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Теги: велосипед, інвестиційний форум
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Коментарі 1
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От молодець! Людина творить, щось получаеться, щось нi. Але не опустив руки в безнадii!
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