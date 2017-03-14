Волинь годує кетчупом пів-України

Волинські підприємства ПрАТ «Луцьк Фудз» та ПрАТ «Волиньхолдінг» виробляють 60% від загальнодержавного обсягу кетчупів та соусів.Про це 21 вересня під час міжнародного інвестиційного бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018» повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ОДАОкрім того ці, підприємства виробляють 40% гірчиці та 20% майонезу та соусів.Попри те, що Волинь займає 3,3% території України, на території області діє 248 агроформувань, 600 фермерських господарств та 150 тисяч особистих селянських господарств.Горбенко розповів, що волинські аграрії виробляють понад 1 мільйон тонн зернових, понад 1 мільйон тонн картоплі та понад 300 тисяч тонн овочів, плодів та ягід. У розрізі держави, волинські аграрії виробляють 4% цукрових буряків, 4% молока та 5% ринку м’яса України.У рейтингу регіонів за виробництвом сільськогосподарських культур область займає 8 позиції по ріпаку та картоплі, а у рейтингу регіонів за поголів’ям сільськогосподарських тварин Волинь замає 7 місце за кількістю птиці та 9 місце за поголів’ям корів.