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Волинь годує кетчупом пів-України

Волинь годує кетчупом пів-України
Волинські підприємства ПрАТ «Луцьк Фудз» та ПрАТ «Волиньхолдінг» виробляють 60% від загальнодержавного обсягу кетчупів та соусів.

Про це 21 вересня під час міжнародного інвестиційного бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018» повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Юрій Горбенко.

Окрім того ці, підприємства виробляють 40% гірчиці та 20% майонезу та соусів.

Попри те, що Волинь займає 3,3% території України, на території області діє 248 агроформувань, 600 фермерських господарств та 150 тисяч особистих селянських господарств.

Горбенко розповів, що волинські аграрії виробляють понад 1 мільйон тонн зернових, понад 1 мільйон тонн картоплі та понад 300 тисяч тонн овочів, плодів та ягід. У розрізі держави, волинські аграрії виробляють 4% цукрових буряків, 4% молока та 5% ринку м’яса України.

У рейтингу регіонів за виробництвом сільськогосподарських культур область займає 8 позиції по ріпаку та картоплі, а у рейтингу регіонів за поголів’ям сільськогосподарських тварин Волинь замає 7 місце за кількістю птиці та 9 місце за поголів’ям корів.

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Теги: кетчуп, виробництво, Волинь
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