У Луцьку шукають донорів для жінки, яку на «зебрі» збила автівка





Про це Інформаційне агентство "ВолиньРost" повідомила дочка постраждалої Оксана Замрій.



Нагадаємо, аварія трапилася 21 вересня на вулиці Гордіюк - жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході, збив легковик.



Нині жінка перебуває у реанімації, вона у дуже важкому стані.



Донька постраждалої шукає на понеділок донорів, група крові не грає ролі. Донори можуть здати кров на станції переливання крові, вказавши, що вона для Замрій Маргарити Василівни.

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