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У Луцьку шукають донорів для жінки, яку на «зебрі» збила автівка

У Луцьку шукають донорів для жінки, яку на «зебрі» збила автівка
У Луцьку для жінки, яку на пішохідному переході на вулиці Гордіюк збила автівка, шукають донорів крові.

Про це Інформаційне агентство "ВолиньРost" повідомила дочка постраждалої Оксана Замрій.

Нагадаємо, аварія трапилася 21 вересня на вулиці Гордіюк - жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході, збив легковик.

Нині жінка перебуває у реанімації, вона у дуже важкому стані.

Донька постраждалої шукає на понеділок донорів, група крові не грає ролі. Донори можуть здати кров на станції переливання крові, вказавши, що вона для Замрій Маргарити Василівни.

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Теги: аварія, пішохід, донор
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