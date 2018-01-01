У селі на Волині дружина священика заквітчує храм. ФОТО

Для храму, що у селі Пульмо, дружина місцевого священика робить квіткові композиції.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель Свято-Миколаївського храму«Православна флористика Свято - Миколаївського храму с. Пульмо.По пасхальному, перед кожним богослужінням трудами моєї матушки наш храм прикрашається квітковими композиціями. Багато благочестивих прихожан з великою щедрістю діляться квітами зі своїх клумб. У деяких є навіть квітники засіяні лише для храму.Дай Бог, щоб і надалі з такою любов'ю було прикрашене те місце, де ми прославляємо свого Христа Спасителя», – йдеться у дописі.