У Луцьку хочуть звести багатоповерхівки у приватному секторі

У Луцьку в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича серед у зоні індивідуальної садибної забудови хочуть збудувати багатоповерхівки.Про це стало відомо 24 вересня під час постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Очільник управління містобудування та архітектурирозповів, що до Луцькради звернулася, яка має намір будувати багатоповерхові житлові будинки на земельних ділянках, які знаходиться в межах вказаних вулиць.«Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановано будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови», - зауважив Туз. Згодом він додав, що поряд знаходяться приватні будинки, а з іншого боку – гуртожиток. Раніше там планували 5-поверховий будинок, одна тепер хочуть збільшити поверховість.Тож жінка звернулася із проханням дати на розроблення детального плану території з метою визначення об’ємно-просторового рішення забудови з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, що склалася, щільності забудови та забезпечення житлових будинків на вказаних земельних ділянках, всіма необхідними майданчиками, згідно діючих норм.Під час обговорення депутати зауважили, що у зоні максимальна на ділянці, де можу вирости будівля, розміщений невеликий ставок, куди йдуть дощові води із депо та вулиці Даньшина. Тож треба вирішити це питання.Зрештою, члени комісії під час голосування утрималися від рекомендації надання дозволу, відтак рішення – за сесією Луцькради.