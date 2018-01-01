У Луцьку «беха» злетіла з дороги





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.



Аварія трапилася у понеділок, 24 вересня, близько 8:00. Водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості, злетів з автошляху і зачепив електроопору.



За попередньою інформацією, водій легковика був тверезим. В автопригоді ніхто не постраждав.



Працівники патрульної поліції склали протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській легковик BMW злетів з дороги.Про цеповідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Аварія трапилася у понеділок, 24 вересня, близько 8:00. Водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості, злетів з автошляху і зачепив електроопору.За попередньою інформацією, водій легковика був тверезим. В автопригоді ніхто не постраждав.Працівники патрульної поліції склали протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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