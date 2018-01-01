Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні

Ростислав Бондарчук розповів, коли в області очікувати потепління.



Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



За словами Ростислава Бондарчука, з вівторка на середу, 25-26 вересня, на Волині прогнозують різке похолодання. Зокрема, уночі буде лише 4-6 градусів тепла.



Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.



Із суботи область "накриє" холодний фронт та принесе рясні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Волинського обласного центру з гідрометеорологіїрозповів, коли в області очікувати потепління.Про це він повідомив у коментаріЗа словами Ростислава Бондарчука, з вівторка на середу, 25-26 вересня, на Волині прогнозують різке похолодання. Зокрема, уночі буде лише 4-6 градусів тепла.Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.Із суботи область "накриє" холодний фронт та принесе рясні дощі.

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