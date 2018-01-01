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Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні

Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук розповів, коли в області очікувати потепління.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Ростислава Бондарчука, з вівторка на середу, 25-26 вересня, на Волині прогнозують різке похолодання. Зокрема, уночі буде лише 4-6 градусів тепла.

Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.

Із суботи область "накриє" холодний фронт та принесе рясні дощі.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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