Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні

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Начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук розповів, коли в області очікувати потепління.
Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Ростислава Бондарчука, з вівторка на середу, 25-26 вересня, на Волині прогнозують різке похолодання. Зокрема, уночі буде лише 4-6 градусів тепла.
Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.
Із суботи область "накриє" холодний фронт та принесе рясні дощі.
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Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Ростислава Бондарчука, з вівторка на середу, 25-26 вересня, на Волині прогнозують різке похолодання. Зокрема, уночі буде лише 4-6 градусів тепла.
Однак 27 та 28 вересня знову потеплішає. Удень синоптики прогнозують до 18 градусів тепла і без опадів.
Із суботи область "накриє" холодний фронт та принесе рясні дощі.
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