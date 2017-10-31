У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Луцьку на перехресті вулиць Потапова та Бойка дерево впало на дах будинку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вочевидь, дерево завалилося через негоду, що вирувала у місті.
Так, за їхніми словами, на перехресті береза впала на дах будинку. Наразі комунальники розрізають дерево.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вочевидь, дерево завалилося через негоду, що вирувала у місті.
Так, за їхніми словами, на перехресті береза впала на дах будинку. Наразі комунальники розрізають дерево.
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