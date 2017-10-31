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У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО

У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Потапова та Бойка дерево впало на дах будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Вочевидь, дерево завалилося через негоду, що вирувала у місті.

Так, за їхніми словами, на перехресті береза впала на дах будинку. Наразі комунальники розрізають дерево.

У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО
У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО

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Теги: негода, дерева
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