У Луцьку дерево завалилося на дах будинку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Вочевидь, дерево завалилося через негоду, що вирувала у місті.



Так, за їхніми словами, на перехресті береза впала на дах будинку. Наразі комунальники розрізають дерево.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Потапова та Бойка дерево впало на дах будинку.Про цеповідомили очевидці.Вочевидь, дерево завалилося через негоду, що вирувала у місті.Так, за їхніми словами, на перехресті береза впала на дах будинку. Наразі комунальники розрізають дерево.

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