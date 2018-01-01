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У деяких школах та садочках Ковельського району виявили воду з нітратами

У деяких школах та садочках Ковельського району виявили воду з нітратами
У Ковельському районі виявили навчальні заклади, у яких вода – з нітратами.

Про це пише Район.Ковель.

Депутат Ковельської районної ради Володимир Андросюк повідомив про невтішні результати досліджень питної води у школах та дитячих садках району.

«Не знаю, наскільки достовірні дані, але я маю інформацію, що не у всіх навчальних закладах питна вода придатна до вживання», – говорить Володимир Андросюк.

Начальниця Ковельського міжрайонного відділу державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (колишня санепідемстанція) Людмила Маляр каже, що її установа «не вживає заходів, а надає рекомендації на замовлення».

«На замовлення відділу освіти і об’єднаних територіальних громад ми проводили лабораторні дослідження питної води, овочів на вміст нітратів, пестицидів. У виявлених невідповідностях нами, як лікарями, надаються пропозиції і рекомендації, що необхідно зробити для того, щоб вода була придатна. А заходи ми не вживаємо. Ми надаємо рекомендації», – заявила Людмила Маляр.

На запитання: «Де у районі виявлено непридатну воду?», посадовиця відповіла: «Зараз вам по пам’яті так не скажу. Але в усіх випадках ми надаємо рекомендації».

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Теги: Ковель, район, вода, школа, садок, нітрат
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