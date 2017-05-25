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Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО

Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
На виїзді з Луцька – ДТП за участю декількох автомобілів, є загиблі.

Аварія сталася близько 20:00 на дорозі Луцьк-Рованці.

Про це Інформаційному агентству ВолильPost стало відомо з власних джерел.

Наразі кількість учасників ДТП невідома. Найбільше постраждали два автомобілі - чорна SKODA та Hyundai сірого кольору.

За словами очевидців, потерпілих госпіталізували. Одна людина загинула на місці автокатастрофи.

На місці працює патрульна поліція. Деталі аварії встановлюються.

Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, загиблі
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