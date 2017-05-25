Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО





Аварія сталася близько 20:00 на дорозі Луцьк-Рованці.



Про це Інформаційному агентству ВолильPost стало відомо з власних джерел.



Наразі кількість учасників ДТП невідома. Найбільше постраждали два автомобілі - чорна SKODA та Hyundai сірого кольору.



За словами очевидців, потерпілих госпіталізували. Одна людина загинула на місці автокатастрофи.



На місці працює патрульна поліція. Деталі аварії встановлюються.





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