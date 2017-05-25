Під Луцьком внаслідок жахливої аварії загинула людина. ФОТО
Сьогодні, 20:38
На виїзді з Луцька – ДТП за участю декількох автомобілів, є загиблі.
Аварія сталася близько 20:00 на дорозі Луцьк-Рованці.
Про це Інформаційному агентству ВолильPost стало відомо з власних джерел.
Наразі кількість учасників ДТП невідома. Найбільше постраждали два автомобілі - чорна SKODA та Hyundai сірого кольору.
За словами очевидців, потерпілих госпіталізували. Одна людина загинула на місці автокатастрофи.
На місці працює патрульна поліція. Деталі аварії встановлюються.
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Аварія сталася близько 20:00 на дорозі Луцьк-Рованці.
Про це Інформаційному агентству ВолильPost стало відомо з власних джерел.
Наразі кількість учасників ДТП невідома. Найбільше постраждали два автомобілі - чорна SKODA та Hyundai сірого кольору.
За словами очевидців, потерпілих госпіталізували. Одна людина загинула на місці автокатастрофи.
На місці працює патрульна поліція. Деталі аварії встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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