П’яний молодик у Луцьку зарізав людину
Сьогодні, 21:56
Під час сварки у квартирі багатоповерхівки на проспекті Молоді в Луцьку позбавили життя людину.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Інцидент стався сьогодні, 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі нетверезий 25-річний молодик схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.
Постраждалий помер на місці.
Обставини події встановить слідство.
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Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Інцидент стався сьогодні, 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі нетверезий 25-річний молодик схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.
Постраждалий помер на місці.
Обставини події встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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