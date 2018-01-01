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П’яний молодик у Луцьку зарізав людину

П’яний молодик у Луцьку зарізав людину
Під час сварки у квартирі багатоповерхівки на проспекті Молоді в Луцьку позбавили життя людину.

Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Інцидент стався сьогодні, 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі нетверезий 25-річний молодик схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.

Постраждалий помер на місці.

Обставини події встановить слідство.

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Теги: вбивство, Луцьк
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