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Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів

Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів
Повідомили, чи готовий Луцьк до нового опалювального сезону.

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що підприємство у міжсезонні активно працювало щодо наведення ладу у тепловому господарстві.

Так, замінили прилади обліку газу на 5 котельнях, провели заміну 1,5 кілометра теплових мереж, на 2 мільйони провели поточні ремонти котелень, придбали 6 нових теплообмінників, замінили їх на Кравчука, Молоді, Коцюбинського, змінили насосне обладнання.

Загалом «Луцьктепло» витратило 8 мільйонів гривень на підготовку до нового опалювального сезону.

«Ми працювали навіть попри те, що отримуємо мізерні надходження у міжопалювальний період. Нам лишають лише 30 % надходжень. Решта коштів іде НАК «Нафтогаз». Ми зробили велику роботу і це дозволить економити взимку», - зауважила Валентина Малютіна.

Окрім того, повністю реконструйовують три міські котельні у співпраці з ЄБРР: на вулицях Шевченка, Богдана Хмельницького та Лесі Українки.

«Ми входимо в опалювальний сезон з боргами 20 мільйонів за субсидії, з податковим кредитом з ПДВ, з зарплатними боргами. Боргуємо близько 2 мільйонів за липень через величезні штрафні санкції на підприємство», - відзначила Малютіна.

Натомість секретар Луцькради Григорій Пустовіт наголосив, що держава не виконує взятих на себе зобов’язань, тому складається така ситуація з боргами майже у всіх сферах. Він нагадав, що сьогодні не вистачає гроші на зарплати освітянам і медикам, на закупівлю ліків діабетикам тощо.

«Ми сподіваємося, держава усі свої зобов’язання виконає. Бо в кінці року говорити «у нас грошей немає, а ви дєржитєсь»…Це не з нашої країни вислів», - відзначив Пустовіт.

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Теги: тепло, морози, опалення, Луцьк, сезон, Малютіна, Пустовіт
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