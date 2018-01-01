Луцькі перевізники знову хочуть підвищення вартості проїзду

У Луцьку перевізники знову просять підвищити вартість проїзду у маршрутках.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 62 повідомлення, які стосувалися незадовільної роботи транспорту.Натомість секретар Луцькрадивідзначив, що кількість повідомлень суттєво зменшилася, але люди не мають страждати від неналежної роботи перевізників.«Ми не добилися того, що наші маршрутки їздять вчасно, що їх ніхто не знімає з рейсів у вечірні години. Є зауваження. У той же час, перевізники атакують нас знову необхідністю піднімати тарифи. Вони казали, що давайте ми ще піднімемо і тоді заживемо як при комунізмі, усе буде добре. Підняли. Де добре?» - обурився він.Григорій Пустовіт попросив начальника управління транспортувзяти питання на контроль, реагувати на звернення лучан та усувати недоліки.