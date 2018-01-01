Луцькі перевізники знову хочуть підвищення вартості проїзду
Сьогодні, 09:51
У Луцьку перевізники знову просять підвищити вартість проїзду у маршрутках.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 62 повідомлення, які стосувалися незадовільної роботи транспорту.
Натомість секретар Луцькради Григорій Пустовіт відзначив, що кількість повідомлень суттєво зменшилася, але люди не мають страждати від неналежної роботи перевізників.
«Ми не добилися того, що наші маршрутки їздять вчасно, що їх ніхто не знімає з рейсів у вечірні години. Є зауваження. У той же час, перевізники атакують нас знову необхідністю піднімати тарифи. Вони казали, що давайте ми ще піднімемо і тоді заживемо як при комунізмі, усе буде добре. Підняли. Де добре?» - обурився він.
Григорій Пустовіт попросив начальника управління транспорту Володимира Степанова взяти питання на контроль, реагувати на звернення лучан та усувати недоліки.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що за місяць на адресу міської ради надійшло 62 повідомлення, які стосувалися незадовільної роботи транспорту.
Натомість секретар Луцькради Григорій Пустовіт відзначив, що кількість повідомлень суттєво зменшилася, але люди не мають страждати від неналежної роботи перевізників.
«Ми не добилися того, що наші маршрутки їздять вчасно, що їх ніхто не знімає з рейсів у вечірні години. Є зауваження. У той же час, перевізники атакують нас знову необхідністю піднімати тарифи. Вони казали, що давайте ми ще піднімемо і тоді заживемо як при комунізмі, усе буде добре. Підняли. Де добре?» - обурився він.
Григорій Пустовіт попросив начальника управління транспорту Володимира Степанова взяти питання на контроль, реагувати на звернення лучан та усувати недоліки.
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Коментарі 2
от поставите термінали для оплати, перейдете на білу бухгалтерію , попрацюєте рік - тоді побалакаєм про вартість проїзду . а міська влада за той час час розробить адекватні маршрути і графіки руху, щоб ви не влаштовували гонки за пасажиром
Вони спецом хочуть це зробити до встановлення валідаторів (хоча можуть і не встановити, а так попіаряться і не проголосують) бо потім всі їх махинації вилізуть боком і люди багато чого побачать! Знахабніли вже взагалі!!! Нічого не зробили з минулого підвищення, люди проковтнули і що - знову?!
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