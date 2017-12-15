«Ласці» планують дати додаткові гроші

Із міського бюджету Луцька комунальному підприємству «Ласка» планують виділити додаткові 200 тисяч гривень на збільшення фонду заробітної плати підприємства.Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.У ході комісії розглядали зміни до бюджету міста, які мають затвердити на завтрашній сесії.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що із загального фонду міської казни планують спланувати 200 тисяч гривень на заробітну плату працівникам підприємства.Мовляв, велика кількість працівників змінилася, їм всім виплатили кошти за невикористані відпустки та допомогу при звільненні. Окрім того, у ході планування фонду заробітної плат враховували менший рівень мінімальної зарплати, ніж той, який є нині.Єлова зауважила, що загалом «Ласка» просить виділити їм 560 тисяч гривень, однак пропозицію, що й на скільки, треба вивчити.Також міська рада ще виплатити КП 552 тисячі гривень у рамках співфінансування проекту із каністерапії - за ці гроші мають зробити спеціальний майданчик, де з тваринами зможуть займатися діти, а також мають провести 3 спеціальні тренінги