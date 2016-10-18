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Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО

Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО
На українсько-польському кордоні затримали нічийні цигарки.

Учора, поблизу річки Західний Буг прикордонники відділу «Рівне» Луцького загону виявили спущений гумовий човен фірми «BARK» та два весла, які були приховані в кущах, - повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

Під час перевірки ділянки кордону неподалік човна виявили один пакунок, в якому знаходились два ящики цигарок марки «NZ» без українського акцизу, які правопорушники мали намір переправити до Польщі.

Наразі майже одну тисячу пачок палива доставили до підрозділу для подальшої передачі Волинській ДФС.

Оперативники встановлюють коло осіб причетних до даної протиправної діяльності.

Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО
Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО
Луцькі прикордонники в кущах знайшли тисячу пачок нічийних сигарет. ФОТО

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Теги: кордон, цигарки
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