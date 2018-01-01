Велична Смордва на ретросвітлинах

В’їзд до палацу в Смордві

Палац в Смордві. Загальний вигляд

Фронтальний вигляд палацу в Смордві, 1918-1939 рр

Палац в Смордві 1918-1939 рр

Палац в Смордві, 1918-1939 рр

Одна із будівель палацового комплексу в Смордві, 1918-1939 рр

Четвірка графа Ледуховського із Смордви, на прогулянці в Рівному, 1912 р.

Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки

«Будиночок філософа» в Смордві, міжвоєнний період

Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки

Стара корчма, 1930-ті роки

Сьогодні читачівхочемо познайомити зі світлинами назавжди втраченого палацу Ледуховських в селі Смордва Млинівського району Рівненської області.Зазначимо, що до Смордва раніше належала саме до Волинської області.Існує версія, що назва населеного пункту має угро-фінське походження, адже за часів Великого князя Вітовта, місцевість навколо Смордви була заселена мордвинами.Відомо, що власниками Смордви в XV столітті була родина Хомяків-Смордовських. Саме вони звели тут замок з баштами в стилі ренесансу.З XVIII століття до 1939 року Смордва перебувала в маєтностях родини Ледуховських. В кінці XVIII століття Юзеф Ледуховський, маршалек дубенської шляхти побудував у Смордві палацовий комплекс, який пізніше був дещо вдосконалений сином Юзефа Янушем. В роки Першої світової війни палац в Смордві, який можемо побачити на фото був пограбований. В міжвоєнний період будівля була відновлена останнім власником Олександром Ледуховським.Проте пізніше він був заарештований НКВД і загинув в тюрмі. Палац в Смордві був повністю знищений і назавжди втрачений для сучасників, лише на фото можна побачити його велич.Джерело фото: NAC, polona.