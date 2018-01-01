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Велична Смордва на ретросвітлинах

Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні читачів Інформаційного агентства ВолиньPost хочемо познайомити зі світлинами назавжди втраченого палацу Ледуховських в селі Смордва Млинівського району Рівненської області.

Зазначимо, що до Смордва раніше належала саме до Волинської області.

Існує версія, що назва населеного пункту має угро-фінське походження, адже за часів Великого князя Вітовта, місцевість навколо Смордви була заселена мордвинами.

Відомо, що власниками Смордви в XV столітті була родина Хомяків-Смордовських. Саме вони звели тут замок з баштами в стилі ренесансу.

З XVIII століття до 1939 року Смордва перебувала в маєтностях родини Ледуховських. В кінці XVIII століття Юзеф Ледуховський, маршалек дубенської шляхти побудував у Смордві палацовий комплекс, який пізніше був дещо вдосконалений сином Юзефа Янушем. В роки Першої світової війни палац в Смордві, який можемо побачити на фото був пограбований. В міжвоєнний період будівля була відновлена останнім власником Олександром Ледуховським.

Проте пізніше він був заарештований НКВД і загинув в тюрмі. Палац в Смордві був повністю знищений і назавжди втрачений для сучасників, лише на фото можна побачити його велич.

Джерело фото: NAC, polona.

Тетяна Яцечко-Блаженко

В’їзд до палацу в Смордві
В’їзд до палацу в Смордві
Палац в Смордві. Загальний вигляд
Палац в Смордві. Загальний вигляд
Фронтальний вигляд палацу в Смордві, 1918-1939 рр
Фронтальний вигляд палацу в Смордві, 1918-1939 рр
Палац в Смордві 1918-1939 рр
Палац в Смордві 1918-1939 рр
Палац в Смордві, 1918-1939 рр
Палац в Смордві, 1918-1939 рр
Одна із будівель палацового комплексу в Смордві, 1918-1939 рр
Одна із будівель палацового комплексу в Смордві, 1918-1939 рр
Четвірка графа Ледуховського із Смордви, на прогулянці в Рівному, 1912 р.
Четвірка графа Ледуховського із Смордви, на прогулянці в Рівному, 1912 р.
Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки
Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки
«Будиночок філософа» в Смордві, міжвоєнний період
«Будиночок філософа» в Смордві, міжвоєнний період
Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки
Вид на палац в Смордві з боку ставу, 1920-ті роки
Стара корчма, 1930-ті роки
Стара корчма, 1930-ті роки

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Теги: ретрофото, Волинь, історія, Рівненщина
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