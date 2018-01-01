Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
Сьогодні читачів Інформаційного агентства ВолиньPost хочемо познайомити зі світлинами назавжди втраченого палацу Ледуховських в селі Смордва Млинівського району Рівненської області.
Зазначимо, що до Смордва раніше належала саме до Волинської області.
Існує версія, що назва населеного пункту має угро-фінське походження, адже за часів Великого князя Вітовта, місцевість навколо Смордви була заселена мордвинами.
Відомо, що власниками Смордви в XV столітті була родина Хомяків-Смордовських. Саме вони звели тут замок з баштами в стилі ренесансу.
З XVIII століття до 1939 року Смордва перебувала в маєтностях родини Ледуховських. В кінці XVIII століття Юзеф Ледуховський, маршалек дубенської шляхти побудував у Смордві палацовий комплекс, який пізніше був дещо вдосконалений сином Юзефа Янушем. В роки Першої світової війни палац в Смордві, який можемо побачити на фото був пограбований. В міжвоєнний період будівля була відновлена останнім власником Олександром Ледуховським.
Проте пізніше він був заарештований НКВД і загинув в тюрмі. Палац в Смордві був повністю знищений і назавжди втрачений для сучасників, лише на фото можна побачити його велич.
Джерело фото: NAC, polona.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Зазначимо, що до Смордва раніше належала саме до Волинської області.
Існує версія, що назва населеного пункту має угро-фінське походження, адже за часів Великого князя Вітовта, місцевість навколо Смордви була заселена мордвинами.
Відомо, що власниками Смордви в XV столітті була родина Хомяків-Смордовських. Саме вони звели тут замок з баштами в стилі ренесансу.
З XVIII століття до 1939 року Смордва перебувала в маєтностях родини Ледуховських. В кінці XVIII століття Юзеф Ледуховський, маршалек дубенської шляхти побудував у Смордві палацовий комплекс, який пізніше був дещо вдосконалений сином Юзефа Янушем. В роки Першої світової війни палац в Смордві, який можемо побачити на фото був пограбований. В міжвоєнний період будівля була відновлена останнім власником Олександром Ледуховським.
Проте пізніше він був заарештований НКВД і загинув в тюрмі. Палац в Смордві був повністю знищений і назавжди втрачений для сучасників, лише на фото можна побачити його велич.
Джерело фото: NAC, polona.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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