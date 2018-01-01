Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку





Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньРost» розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.



25 вересня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради йшлося про те, що частину коштів, передбачену на встановлення огорожі біля колій на вулиці Ківерцівській, планують передати на будівництво причалів на Стиру.



«64 тис грн - це «перекидка» із огородження на Ківерцівській на будівництво причалів на річці Стир», - повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.



Осіюк прокоментував, що йдеться про гроші, які раніше були передбачені на причал - частину суми раніше «перекинули» на будівництво огорожі, а тепер повернуть.



Щодо огорожі посадовець зауважив, що її встановлення незабаром завершать.



«Огорожа робиться. Я думаю, що буквально за два тижні вона буде стояти. Там вже більша половина секцій стоїть, у цьому може будь-хто переконатися», - мовив Осіюк. Тож остаточно завершити роботи планують до середини жовтня.



На встановлення огорожі витратять понад 270 тисяч гривень.



Нагадаємо, йдеться про огородження залізничних колій, де люди неодноразово потрапляли під потяг: у травні минулого року там нещасний випадок стався із чоловіком, а у січні цього року на колії загинув чоловік.



У травні цьогоріч повідомляли, що паркан встановлять протягом 2018 року, однак на попередній сесії Луцькради депутат Тарас Шляхтич нагадував, що на місці, де має бути загорожа, лише встановлені стовпці, тож треба доробити паркан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працюють над встановленням огорожі біля колій на вулиці Ківерцівській – завершити усі роботи мають до середини жовтня.Про це у коментарірозповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства25 вересня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради йшлося про те, що частину коштів, передбачену на встановлення огорожі біля колій на вулиці Ківерцівській, планують передати на будівництво причалів на Стиру.«64 тис грн - це «перекидка» із огородження на Ківерцівській на будівництво причалів на річці Стир», - повідомила директор департаменту фінансів та бюджетуОсіюк прокоментував, що йдеться про гроші, які раніше були передбачені на причал - частину суми раніше «перекинули» на будівництво огорожі, а тепер повернуть.Щодо огорожі посадовець зауважив, що її встановлення незабаром завершать.«Огорожа робиться. Я думаю, що буквально за два тижні вона буде стояти. Там вже більша половина секцій стоїть, у цьому може будь-хто переконатися», - мовив Осіюк. Тож остаточно завершити роботи планують до середини жовтня.На встановлення огорожі витратять понад 270 тисяч гривень.Нагадаємо, йдеться про огородження залізничних колій, де люди неодноразово потрапляли під потяг: у травні минулого року там загинула жінка , у липні минулого рокустався із чоловіком, а у січні цього року на коліїУ травні цьогоріч, що паркан встановлять протягом 2018 року, однак на попередній сесії Луцькради депутатнагадував, що на місці, де має бути загорожа,, тож треба доробити паркан.

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