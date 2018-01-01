вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку

Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
У Луцьку працюють над встановленням огорожі біля колій на вулиці Ківерцівській – завершити усі роботи мають до середини жовтня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньРost» розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

25 вересня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради йшлося про те, що частину коштів, передбачену на встановлення огорожі біля колій на вулиці Ківерцівській, планують передати на будівництво причалів на Стиру.

«64 тис грн - це «перекидка» із огородження на Ківерцівській на будівництво причалів на річці Стир», - повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

Осіюк прокоментував, що йдеться про гроші, які раніше були передбачені на причал - частину суми раніше «перекинули» на будівництво огорожі, а тепер повернуть.

Щодо огорожі посадовець зауважив, що її встановлення незабаром завершать.

«Огорожа робиться. Я думаю, що буквально за два тижні вона буде стояти. Там вже більша половина секцій стоїть, у цьому може будь-хто переконатися», - мовив Осіюк. Тож остаточно завершити роботи планують до середини жовтня.

На встановлення огорожі витратять понад 270 тисяч гривень.

Нагадаємо, йдеться про огородження залізничних колій, де люди неодноразово потрапляли під потяг: у травні минулого року там загинула жінка, у липні минулого року нещасний випадок стався із чоловіком, а у січні цього року на колії загинув чоловік.

У травні цьогоріч повідомляли, що паркан встановлять протягом 2018 року, однак на попередній сесії Луцькради депутат Тарас Шляхтич нагадував, що на місці, де має бути загорожа, лише встановлені стовпці, тож треба доробити паркан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: огорожа, Ківерцівська, переїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 15:29
Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
Сьогодні, 15:10
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Сьогодні, 14:49
Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку
07 вересень, 11:51
Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті» Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
30 серпень, 11:18
Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей Розшукують свідків аварії у Луцьку, в якій постраждало троє людей
18 червень, 18:04
У Любомлі зазнімкували поліцейських, які хотіли «проскочити» закритий переїзд У Любомлі зазнімкували поліцейських, які хотіли «проскочити» закритий переїзд
26 травень, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Сьогодні, 15:45
 0
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 15:29
 0
Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
 0
Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
Сьогодні, 15:10
 0
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8