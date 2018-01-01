У Луцьку просять пояснити, чому місто досі без «швейцарських тролейбусів»

Тендери на купівлю тролейбусів для Луцька не відбулися, тож депутати міської ради просили пояснити, чому склалася така ситуація.Про це 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету заявили депутати Луцької міської радитаДиректор департаменту житлово-комунального господарстварозповіла, що у бюджеті залишилося 8,958 млн грн, які раніше передбачали на купівлю тролейбусів. Попри те, що у місті висловлювали впевненість щодо оновлення тролейбусного парку, зокрема, закупівлю вживаного транспорту із Швейцарії, тендер на закупівлю транспорту так і не відбувся.Депутати просили пояснити, чому склалася така ситуація.«Хто може пояснити, чому тендер не відбувся?.. Скільки було мови, скільки місяцями розповідали, що куплять тролейбуси? У мене пропозиція – запросити голову тендерного комітету, хай пояснить», - зауважив депутат Павло Данильчук.Очолював тендерний комітет перший заступник міського голови. Тож обранці громади запропонували запросити його на комісію, аби він пояснив усім, чому тендер так і не відбувся.Відтак, працівник апарату пішла запросити Недопада на комісію, однак до кінця засідання він так і не з’явився. Згодом на засіданні оголосили про те, що 5 млн грн. виділять на реконструкцію корпусу водолікування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», який має стати Центром реабілітації для учасників АТО. Кошти залучать із «вільної» суми, тож депутати знову повернулися до питання швейцарських тролейбусів.«Відверто кажучи, просто смішно стає, коли ця сума з’являється знову ж таки бюджеті. Місяць тому було таке бурхливе обговорення, тоді була одна-єдина альтернативна пропозиція: давайте знімемо гроші з тролейбусів, закриємо питання по центру і все буде нормально. Всі знали, що їх тоді не куплять», - мовив Шляхтич. Адже вже тоді пропозицій на тендері не було, тож були серйозні підстави вважати, що він не відбудеться. Вдруге тендер також не відбувся, тму депутат переконаний, що питання можна було залагодити ще раніше - без гучних скандалів одразу "перекинути" кошти для атовців.