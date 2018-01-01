Як виглядав базар на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Базарний день, містечко Несухоїжі, початок ХХ ст.

В Ковельському районі Волинської області знаходиться село Тойкут, яке раніше було містечком та носило назву Несухоїжі. На одному із інтернет аукціонів вдалось натрапити на цікаву світлину базарного дня в містечку Несухоїжі. Знайдене фото датується початком ХХ століття.Микола Теодорович, історик-краєзнавець Волині кінця XIX століття – початку ХХ століття в своїй праці «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» подає опис історії містечка Несухоїжі та коротко описує його якраз станом на початок ХХ століття.Першу згадку про населений пункт Теодорович відносить до початку ХVI століття, тоді населений пункт перебував у власності князів Сангушків. В 1517 році в Несуїжах відбулась пожежа, тоді навіть згорів двір князя Андрія Сангушка.В ХVI столітті окрім резиденції Сангушків, в Несухоїжах була свою соборна церква Воскресіння Христового. В кінці ХVI століття містечко переходить у власність до князів Заславських, а саме Янушу Івановичу та його дружині Олександрі Романівній.Станом на початок ХХ століття в містечку була церква Святої Покрови. Хто її збудував невідомо. Святиня зведена з дерева. Поряд знаходиться також дерев’яна дзвіниця. В 1873 році храм був перебудований за кошти прихожан. Так, з’явився в церкві третій ярус та новий іконостас.В 1896 році в містечку було 1916 будинків. Дослідник також пише про сирий та несприятливий для здоров’я місцевий клімат в Несухоїжах на початку ХХ століття. Також, що в місцевості тоді були поширені такі хвороби, як тиф та лихоманка.