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Центральний ринок Луцька може зменшитися

Центральний ринок Луцька може зменшитися
У Луцьку торгові ряди на вулиці Глушець, де розташована частина Центрального ринку, хочуть позбавити статусу ринку.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Депутат Олександр Козлюк вніс два питання на розгляд сесії позачергово. Зокрема, одне з них стосується ринку на вулиці Глушець. Торгові ряди хочуть позбавити статусу ринку з 1 грудня 2018 року.

Обранець громади сказав, що цю ділянку передбачали під парковку.
Натомість цьому обурився ряд депутатів міськради, зокрема, Юлія Вусенко, Алла Надточій, Тарас Шляхтич. Вони зауважили, що не отримали жодної інформації щодо питання та не знали про засідання земельної комісії перед засіданням сесії.

«Ми не маємо ні проектів рішення, ні того, про що у них йдеться», - зауважила Вусенко.

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Теги: Старий ринок, торгівля, Луцьк
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Коментарі 1
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Козлюк товстий посіпака Палиці.
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