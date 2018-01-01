Через погану дорогу на Волині люди не можуть доїхати на роботу
Сьогодні, 10:39
Через поганий стан дороги між Ківерцями та Рожищем вже майже два місяці тому перестав курсувати автобус. Тож люди із Ківерець, які працюють в Рожищі та навпаки мають труднощі з доїздом на роботу.
Про це під час сесії Волиньради 26 вересня повідомив депутат Анатолій Грицюк.
За словами обранця громади, до нього звернулися мешканці міста та села Клепачів. Мовляв, між Ківерцями та Рожищем 15 км дороги, та починаючи із серпня тут не ходять автобуси. Це створює дискомфорт людям, які викладають в медучилищі, ветеринарному коледжі, а також людям, які добираються до школи в Клепачеві.
«Я проїхався відрізком дороги, вона дійсно в катастрофічному стані», - мовив депутат.
Тому він попросив голову ОДА Олександра Савченка дати доручення, аби там зробили дорогу, і «автобуси підуть»
«Особливо поганий відрізок біля села Ольганівка Рожищенського району»,- додав Грицюк.
Головне фото – ілюстративне
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Про це під час сесії Волиньради 26 вересня повідомив депутат Анатолій Грицюк.
За словами обранця громади, до нього звернулися мешканці міста та села Клепачів. Мовляв, між Ківерцями та Рожищем 15 км дороги, та починаючи із серпня тут не ходять автобуси. Це створює дискомфорт людям, які викладають в медучилищі, ветеринарному коледжі, а також людям, які добираються до школи в Клепачеві.
«Я проїхався відрізком дороги, вона дійсно в катастрофічному стані», - мовив депутат.
Тому він попросив голову ОДА Олександра Савченка дати доручення, аби там зробили дорогу, і «автобуси підуть»
«Особливо поганий відрізок біля села Ольганівка Рожищенського району»,- додав Грицюк.
Головне фото – ілюстративне
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