Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників

У Луцьку через зміну керівника КП «Ласка» звільнилося багато працівників.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.Нагадаємо, у серпні за результатами конкурсуДиректор департаменту бюджету та фінансіврозповіла, що з бюджету міста виділять 200 тисяч гривень на зарплати працівникам притулку для тварин.Депутатпоцікавилася, чому йдуть на такий крок, адже раніше з міської казни коштів на зарплати не виділяли.«На підприємстві звільнилося багато людей через зміну керівника. Вони отримали компенсацію за невикористані відпустки і забрали більше, ніж планувалося протягом року», - відповіла Єлова.