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Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників

Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників
У Луцьку через зміну керівника КП «Ласка» звільнилося багато працівників.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Нагадаємо, у серпні за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що з бюджету міста виділять 200 тисяч гривень на зарплати працівникам притулку для тварин.

Депутат Алла Надточій поцікавилася, чому йдуть на такий крок, адже раніше з міської казни коштів на зарплати не виділяли.

«На підприємстві звільнилося багато людей через зміну керівника. Вони отримали компенсацію за невикористані відпустки і забрали більше, ніж планувалося протягом року», - відповіла Єлова.

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Теги: КП «Ласка», Луцьк, зарплата
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