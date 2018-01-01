Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників
Сьогодні, 11:23
У Луцьку через зміну керівника КП «Ласка» звільнилося багато працівників.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, у серпні за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що з бюджету міста виділять 200 тисяч гривень на зарплати працівникам притулку для тварин.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, чому йдуть на такий крок, адже раніше з міської казни коштів на зарплати не виділяли.
«На підприємстві звільнилося багато людей через зміну керівника. Вони отримали компенсацію за невикористані відпустки і забрали більше, ніж планувалося протягом року», - відповіла Єлова.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, у серпні за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що з бюджету міста виділять 200 тисяч гривень на зарплати працівникам притулку для тварин.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, чому йдуть на такий крок, адже раніше з міської казни коштів на зарплати не виділяли.
«На підприємстві звільнилося багато людей через зміну керівника. Вони отримали компенсацію за невикористані відпустки і забрали більше, ніж планувалося протягом року», - відповіла Єлова.
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