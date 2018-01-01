Волинська громада просить відремонтувати пожежну машину

У Павлівській об’єднаній територіальній громаді Іваничівського району просять відремонтувати пожежний автомобіль – через віддаленість деяких сіл від райцентру, рятувальники довго дістаються до місця призначення.Про це під час сесії Волиньради 26 вересня повідомив депутатДепутат розповів, що до нього звернулися мешканці Павлівської ОТГ. Люди пояснили, треба посприяти організації гасіння пожеж у громаді. До ОТГ входять 11 населених пунктів, і час виїзду до віддалених сіл пожежної машини з Іванич перевищує 15-20 хв.Водночас на території ОТГ функціонує підрозділ пожежної охорони та є пожежний автомобіль. Однак техніка стара та перебуває не в найкращому стані. Тому із обласного бюджету просили виділити 42 тис на ремонт.«Таким чином у Павлівській громаді буде пришвидшений процес гасіння пожеж, зменшити матеріальні збитки селян та господарств у випадку надзвичайних ситуацій», - резюмував Зінкевич.Колеги підтримали його запит.