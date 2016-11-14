ЦУМ проти того, аби його парковкою користувалися лучани

Керівництво центрального універмагу відмовило місту у пропозиції відкрити свою парковку для лучан.Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 26 вересня.Депутат міськрадипоцікавилася, чи зверталася міськрада до керівництва центрального універмагу щодо облаштування паркувальних місць.За словами депутата, позаду ЦУМу є велика територія, яку універмаг використовує виключно у своїх цілях, а натомість там можна було б облаштувати парковку і для лучан.Як розповів радник Луцького міського голови Григорій Недопад, це питання обговорювалося з керівництвом універмагу, проте там заявили, що парковка буде для них недоречною.Наразі туди заїжджають великогабаритні авто для завантаження і розвантаження товарів, а відтак припарковані легкові автомобілі будуть їм заважати.