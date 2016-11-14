ЦУМ проти того, аби його парковкою користувалися лучани
Сьогодні, 11:54
Керівництво центрального універмагу відмовило місту у пропозиції відкрити свою парковку для лучан.
Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 26 вересня.
Депутат міськради Юлія Вусенко поцікавилася, чи зверталася міськрада до керівництва центрального універмагу щодо облаштування паркувальних місць.
За словами депутата, позаду ЦУМу є велика територія, яку універмаг використовує виключно у своїх цілях, а натомість там можна було б облаштувати парковку і для лучан.
Як розповів радник Луцького міського голови Григорій Недопад, це питання обговорювалося з керівництвом універмагу, проте там заявили, що парковка буде для них недоречною.
Наразі туди заїжджають великогабаритні авто для завантаження і розвантаження товарів, а відтак припарковані легкові автомобілі будуть їм заважати.
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Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 26 вересня.
Депутат міськради Юлія Вусенко поцікавилася, чи зверталася міськрада до керівництва центрального універмагу щодо облаштування паркувальних місць.
За словами депутата, позаду ЦУМу є велика територія, яку універмаг використовує виключно у своїх цілях, а натомість там можна було б облаштувати парковку і для лучан.
Як розповів радник Луцького міського голови Григорій Недопад, це питання обговорювалося з керівництвом універмагу, проте там заявили, що парковка буде для них недоречною.
Наразі туди заїжджають великогабаритні авто для завантаження і розвантаження товарів, а відтак припарковані легкові автомобілі будуть їм заважати.
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Коментарі 2
Ну то навіщо нам той ЦУМ якщо він не має адекватних паркомісць тоді краще їхати в порт де можна безпечно поставити своє авто без порушень ПДР...
Ходжу в ЦУМ виключно справити природну потребу вважаю це достойним громадським туалетом на місці розбазареного укропом в центрі...
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