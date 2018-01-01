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Підприємство «Луцькі ринки» заробляє лише 60 тисяч

Підприємство «Луцькі ринки» заробляє лише 60 тисяч
Новостворене КП «Луцькі ринки» заробляє у місяць лише 60 тисяч гривень.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Депутат Алла Надточій зауважила, що при внесенні змін до бюджету знову виділять 417 тисяч гривень КП «Луцькі ринки», причому майже півмільйона виділяли минулого разу.

Павло Данильчук поцікавився, скільки заробили «Луцькі ринки».

Директор підприємства Ігор Корольчук повідомив, що «Луцьким ринкам» дали у користування дві земельні ділянки. Однією з них Завокзальному ринку «Луцькі ринки» не можуть користуватися, адже тривають суди.

На Центральному ринку підприємство використовує землю на півгектара. Там підписали договори з 371 підприємцем на оренду. У місяць «Луцькі ринки» отримують 151 тисячу надходжень, 90 тисяч з яких – витрати. Тобто, фактично заробляють «Луцькі ринки» 60 тисяч.

Депутат Юлія Вусенко зауважила, що підприємство - збиткове.

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Теги: Луцькі ринки, гроші
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Коментарі 2
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скоро будуть постійно дотувати з бюджету. так відкати легше отримати
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скоро будуть дотувати з бюджету. так відкати легше отримати
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