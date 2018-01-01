Підприємство «Луцькі ринки» заробляє лише 60 тисяч
Сьогодні, 12:03
Новостворене КП «Луцькі ринки» заробляє у місяць лише 60 тисяч гривень.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що при внесенні змін до бюджету знову виділять 417 тисяч гривень КП «Луцькі ринки», причому майже півмільйона виділяли минулого разу.
Павло Данильчук поцікавився, скільки заробили «Луцькі ринки».
Директор підприємства Ігор Корольчук повідомив, що «Луцьким ринкам» дали у користування дві земельні ділянки. Однією з них Завокзальному ринку «Луцькі ринки» не можуть користуватися, адже тривають суди.
На Центральному ринку підприємство використовує землю на півгектара. Там підписали договори з 371 підприємцем на оренду. У місяць «Луцькі ринки» отримують 151 тисячу надходжень, 90 тисяч з яких – витрати. Тобто, фактично заробляють «Луцькі ринки» 60 тисяч.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що підприємство - збиткове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що при внесенні змін до бюджету знову виділять 417 тисяч гривень КП «Луцькі ринки», причому майже півмільйона виділяли минулого разу.
Павло Данильчук поцікавився, скільки заробили «Луцькі ринки».
Директор підприємства Ігор Корольчук повідомив, що «Луцьким ринкам» дали у користування дві земельні ділянки. Однією з них Завокзальному ринку «Луцькі ринки» не можуть користуватися, адже тривають суди.
На Центральному ринку підприємство використовує землю на півгектара. Там підписали договори з 371 підприємцем на оренду. У місяць «Луцькі ринки» отримують 151 тисячу надходжень, 90 тисяч з яких – витрати. Тобто, фактично заробляють «Луцькі ринки» 60 тисяч.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що підприємство - збиткове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
скоро будуть постійно дотувати з бюджету. так відкати легше отримати
скоро будуть дотувати з бюджету. так відкати легше отримати
Останні новини
Кого з волинських освітян відзначили премією
Сьогодні, 12:10
На Волині «мідні» надра надали геологам для вивчення
Сьогодні, 12:10
Підприємство «Луцькі ринки» заробляє лише 60 тисяч
Сьогодні, 12:03
У центрі Луцька гуляла лисиця. ВІДЕО
Сьогодні, 11:57
ЦУМ проти того, аби його парковкою користувалися лучани
Сьогодні, 11:54