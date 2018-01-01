Волинського майданівця призначили директором центру туризму

Директором Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти та науки Волинської ОДА призначилиВідповідне рішення прийняли під час сесії Волиньради 26 вересня.Голова Волиньрадизапропонував одразу перейти до голосування. Натомість депутатзауважив, що нещодавно в пресі озвучували про невитриману вимогу із положення – наявність 3 років педагогічного стажу.«Якщо ми хочемо, щоб ця людина буле керівником, давайте ми внесемо зімни в положення, як Верховна рада призначала Луценка - внесла зміни в положення і призначила Луценка, так само і тут... Якщо ні, то буду голосувати проти, бо це не по закону», - мовив Кравчук.Палиця попросив прокоментувати цю інформацію. Однак керівника профільної комісії не було на засіданні та члени комісії запевнили, що рішення комісії щодо Бальбузи було позитивним. Тож Палиця припустив, що якби були якісь перестороги, його кандидатуру просто б «не пропустили».«Нам роздали матеріали, як бачить розвиток Бальбуза, як він працював на попередній посаді – хлопець дійсно перспективний, я пропоную зараз проголосувати. Якщо ми зрозуміємо, що треба виправити положення, ми виправимо положення на наступній сесії», - мовив Палиця.На підтримку кандидатури Бальбузи висловилися й інші депутати – мовляв, він пройшов майдан та війну, користується авторитетом.«То призначте своїм розпорядженням», - запропонував Кравчук. За його словами, не можна створювати прецеденту під час призначення керівників комунальних закладів.Однак зрештою вирішили, що питання можна буде врегулювати потім. Тому депутати більшістю голосів підтримали кандидатуру Бальбузи.