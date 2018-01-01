Луцькі муніципали почнуть евакуйовувати неправильно припарковані авто

Міська рада виділила 160 тисяч на оплату послуг з евакуації транспортних засобів.Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.Як зазначили під час сесії, зараз ні муніципальна варта, ні патрульні не можуть ефективно боротися з водіями, які ставлять автомобілі у заборонених місцях. Тождепартаменту муніципальної варти на запуск процесу евакуювання неправильно припаркованих автомобілів.За словами юриста департаменту муніципальної варти, муніципали мають повноваження на тимчасове затримання та зберігання транспортного засобу. Ці заходи вживатимуть до осіб, які порушили правила паркування.Депутати підтримали запропонованні зміни до бюджету.