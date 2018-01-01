Луцькі муніципали почнуть евакуйовувати неправильно припарковані авто
Сьогодні, 13:03
Міська рада виділила 160 тисяч на оплату послуг з евакуації транспортних засобів.
Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.
Як зазначили під час сесії, зараз ні муніципальна варта, ні патрульні не можуть ефективно боротися з водіями, які ставлять автомобілі у заборонених місцях. Тож запропонували під час внесення змін до бюджету виділити 160 тисяч гривень департаменту муніципальної варти на запуск процесу евакуювання неправильно припаркованих автомобілів.
За словами юриста департаменту муніципальної варти Богдана Ковальчука, муніципали мають повноваження на тимчасове затримання та зберігання транспортного засобу. Ці заходи вживатимуть до осіб, які порушили правила паркування.
Депутати підтримали запропонованні зміни до бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.
Як зазначили під час сесії, зараз ні муніципальна варта, ні патрульні не можуть ефективно боротися з водіями, які ставлять автомобілі у заборонених місцях. Тож запропонували під час внесення змін до бюджету виділити 160 тисяч гривень департаменту муніципальної варти на запуск процесу евакуювання неправильно припаркованих автомобілів.
За словами юриста департаменту муніципальної варти Богдана Ковальчука, муніципали мають повноваження на тимчасове затримання та зберігання транспортного засобу. Ці заходи вживатимуть до осіб, які порушили правила паркування.
Депутати підтримали запропонованні зміни до бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
Сьогодні, 13:11
Луцькі муніципали почнуть евакуйовувати неправильно припарковані авто
Сьогодні, 13:03
У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:03
Волинського майданівця призначили директором центру туризму
Сьогодні, 13:01