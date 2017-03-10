«Лісова пісня» хоче державних грошей на добудову корпусу з басейном
Сьогодні, 14:37
Проект щодо добудови спортивно-оздоровчого корпусу з басейном у санаторії «Лісова пісня» на Волині просять визначити як пріоритетний серед проектів, які подають на фінансування із Державного фонду регіонального розвитку.
Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у своєму запиті повідомив депутат Юрій Ройко.
Він нагадав, що санаторій є об’єктом обласної комунальної власності. Він має унікальне екологічне розташування – природний парк, соснові ліси та озеро Пісочне, вода якого збагачена сріблом і гліцерином. Тут працює 5 реабілітаційних відділень.
«Проте останні роки санаторій «Лісова пісня» працює неритмічно, там накопичилося багато проблем, які обласний комунальний заклад за власні кошти вирішити не в змозі», - розповів Ройко. Він наголосив, що тут відпочивають і лікуються й по соціальних путівках – учасники АТО, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо.
«Новим, якісним поштовхом до його якісної круглорічної роботи могло б стати добудова спортивно-оздоровчого корпусу з басейном. Це б додало можливостей з впровадження новітніх лікувальних методик», - сказав Ройко. Мовляв, навіть проект є, його вже втретє подають на фінансування з ДФРР.
Тому він попросив в ОДА сприяти «проштовхуванні» цього проекту та визначити його як пріоритетний, та закликав усіх долучитися до розвитку «серйозного обласного лікувального закладу».
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Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у своєму запиті повідомив депутат Юрій Ройко.
Він нагадав, що санаторій є об’єктом обласної комунальної власності. Він має унікальне екологічне розташування – природний парк, соснові ліси та озеро Пісочне, вода якого збагачена сріблом і гліцерином. Тут працює 5 реабілітаційних відділень.
«Проте останні роки санаторій «Лісова пісня» працює неритмічно, там накопичилося багато проблем, які обласний комунальний заклад за власні кошти вирішити не в змозі», - розповів Ройко. Він наголосив, що тут відпочивають і лікуються й по соціальних путівках – учасники АТО, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо.
«Новим, якісним поштовхом до його якісної круглорічної роботи могло б стати добудова спортивно-оздоровчого корпусу з басейном. Це б додало можливостей з впровадження новітніх лікувальних методик», - сказав Ройко. Мовляв, навіть проект є, його вже втретє подають на фінансування з ДФРР.
Тому він попросив в ОДА сприяти «проштовхуванні» цього проекту та визначити його як пріоритетний, та закликав усіх долучитися до розвитку «серйозного обласного лікувального закладу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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