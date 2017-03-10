«Лісова пісня» хоче державних грошей на добудову корпусу з басейном

Проект щодо добудови спортивно-оздоровчого корпусу з басейном у санаторії «Лісова пісня» на Волині просять визначити як пріоритетний серед проектів, які подають на фінансування із Державного фонду регіонального розвитку.Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у своєму запиті повідомив депутатВін нагадав, що санаторій є об’єктом обласної комунальної власності. Він має унікальне екологічне розташування – природний парк, соснові ліси та озеро Пісочне, вода якого збагачена сріблом і гліцерином. Тут працює 5 реабілітаційних відділень.«Проте останні роки санаторій «Лісова пісня» працює неритмічно, там накопичилося багато проблем, які обласний комунальний заклад за власні кошти вирішити не в змозі», - розповів Ройко. Він наголосив, що тут відпочивають і лікуються й по соціальних путівках – учасники АТО, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо.«Новим, якісним поштовхом до його якісної круглорічної роботи могло б стати добудова спортивно-оздоровчого корпусу з басейном. Це б додало можливостей з впровадження новітніх лікувальних методик», - сказав Ройко. Мовляв, навіть проект є, його вже втретє подають на фінансування з ДФРР.Тому він попросив в ОДА сприяти «проштовхуванні» цього проекту та визначити його як пріоритетний, та закликав усіх долучитися до розвитку «серйозного обласного лікувального закладу».