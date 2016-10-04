Луцьк переходить на безготівкову оплату проїзду у міському транспорті





За відповідний проект депутати голосували на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.



За словами начальника управління транспорту та зв'язку Володимира Степанова, завдяки цій системі буде відомо весь пасажиропотік на тролейбусах та маршрутних таксі. Також відслідковувати, скільки є пільговиків і звичайних пасажирів.



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Окрім цього, це полегшить роботу водіїв, бо вони не будуть відволікатися на прийом готівки. Також сподіваються, що вдасться оптимізувати маршрутну мережу: додати, або зменшити кількість транспортних засобів на певних маршрутах.



За словами начальника управління, на днях по документу відбудуться громадські слухання.



Нагадаємо, у Луцьку

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