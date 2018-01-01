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Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть

Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть
Депутати Луцькради не скасували рішення виконкому щодо демонтажу кіосків на території Центрального ринку.

Голосування відбулося у середу, 26 вересня, на пленарному засіданні сесії міської ради.

Нагадаємо, що підприємці зверталися на комісію «законності» з проханням не квапити демонтаж 20-ти метало-конструкцій на вулиці Замковій та скасувати рішення виконавчого комітету про їх знесення.

За словами підприємців, вони не проти модернізації ринку, проте хочуть спочатку побачити концепцію його розвитку.

Тоді депутати вирішили підтримати підприємців та рекомендували сесії міськради відтермінувати демонтаж, аби «на місці ринку не виріс торговий центр».

Натомість на сесії більшість депутатів завила – справу по облагородженню Старого міста потрібно довести до кінця.

Підприємцям пропонують звернутися у КП «Луцькі ринки» та перенести свої конструкції на іншу ділянку.

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Теги: Старий ринок, Луцьк, демонтаж
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