Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть





Голосування відбулося у середу, 26 вересня, на пленарному засіданні сесії міської ради.



Нагадаємо, що підприємці



За словами підприємців, вони не проти модернізації ринку, проте хочуть спочатку побачити концепцію його розвитку.



Тоді депутати вирішили підтримати підприємців та рекомендували сесії міськради відтермінувати демонтаж, аби «на місці ринку не виріс торговий центр».



Натомість на сесії більшість депутатів завила – справу по облагородженню Старого міста потрібно довести до кінця.



Підприємцям пропонують звернутися у КП «Луцькі ринки» та перенести свої конструкції на іншу ділянку.

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