Ходять пішки до траси: у волинському селі просять «пустити» автобус

Мешканці села Гішин Ковельського району змушені йти 3 кілометри до траси, а там намагатися «втиснутися» у переповнений транспорт із Каменя-Каширського. Тому вони просять відновити автобусне сполучення із райцентром.Про це під час пленарного засідання сесії Волиньради 26 вересня повідомила депутатЗа словами обраниці громади, колись до села їздив рейсовий автобус Ковель-Гішин-Доротище. У 2012 році маршрут перестали обслуговувати – його мали відновити після облаштування залізничного переїзду. Тож ось уже 6 років мешканці села не мають нормального сполучення із райцентром.«Вони нарікають, що на сьогодні немає практично жодного прямого пасажирського транспортного сполучення між селом Гішин та Ковелем», - зауважила Йовик. Тому тим, хто працює у Ковелі, вранці доводиться спочатку пішки йти понад 3 кілометри до автодороги Ковель-Камінь-Каширський, а потім чекати попутного автобуса чи маршрутки. Проте часто пасажирський транспорт із Каменя-Каширського курсує переповненим та не завжди зупиняється на даному маршруті. Тому люди часто ризикують запізнитися на навчання чи роботу, а з настанням холодів – ще й здоров’ям.Тому депутат просила вжити невідкладних заходів, аби відновити сполучення чи створити новий маршрут. Колеги більшістю голосів підтримали її запит.Нагадаємо, також на сесії повідомляли про те, що вже понад місяцьКіверці-Рожище, а також просили продовжитиавтобуса по Самарівській ОТГ у Ратнівському районі.