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Ходять пішки до траси: у волинському селі просять «пустити» автобус

Ходять пішки до траси: у волинському селі просять «пустити» автобус
Мешканці села Гішин Ковельського району змушені йти 3 кілометри до траси, а там намагатися «втиснутися» у переповнений транспорт із Каменя-Каширського. Тому вони просять відновити автобусне сполучення із райцентром.

Про це під час пленарного засідання сесії Волиньради 26 вересня повідомила депутат Галина Йовик.

За словами обраниці громади, колись до села їздив рейсовий автобус Ковель-Гішин-Доротище. У 2012 році маршрут перестали обслуговувати – його мали відновити після облаштування залізничного переїзду. Тож ось уже 6 років мешканці села не мають нормального сполучення із райцентром.

«Вони нарікають, що на сьогодні немає практично жодного прямого пасажирського транспортного сполучення між селом Гішин та Ковелем», - зауважила Йовик. Тому тим, хто працює у Ковелі, вранці доводиться спочатку пішки йти понад 3 кілометри до автодороги Ковель-Камінь-Каширський, а потім чекати попутного автобуса чи маршрутки. Проте часто пасажирський транспорт із Каменя-Каширського курсує переповненим та не завжди зупиняється на даному маршруті. Тому люди часто ризикують запізнитися на навчання чи роботу, а з настанням холодів – ще й здоров’ям.

Тому депутат просила вжити невідкладних заходів, аби відновити сполучення чи створити новий маршрут. Колеги більшістю голосів підтримали її запит.

Нагадаємо, також на сесії повідомляли про те, що вже понад місяцьне курсують маршрутки Ківерці-Рожище, а також просили продовжити маршрут руху автобуса по Самарівській ОТГ у Ратнівському районі.


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Теги: транспорт, сполучення, автобус
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