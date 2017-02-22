Лучани просять збільшити кількість маршруток в район цукрового заводу





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Зараз в місті багато людей працює до 21(22) год. Мало того що транспортне сполучення з районом "Вересневе" мягко кажучи не якісне та не регулярне, так після 20 години перевізники скорочують кількість автобусів на маршрутах 24 та 23. На зупинці біля центрального універмагу після 21.30 взагалі можна простояти від години до півтори та в результаті їхати додому на таксі не дочекавшись автобуса. За цей час очікування зазвичай проїжджає 5 - 6 автобусів маршрутом 12, 11", - зазначає автор петиції Мельник Сергій Володимирович.



Тож чоловік просить забезпечити регулярне транспортне сполучення з районом Вересневе, особливо після 21 години, або змінити перевізників, які не можуть якісно виконувати свої обов'язки.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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