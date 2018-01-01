Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 вересня.Напередодні свята високопосадовці зібрали працівників галузі, аби привітати з професійним днем та надихнути на нові звершення.Дійство відбулося в Палаці культури міста Луцька сьогодні, 27 вересня 2018 року. На заході були присутні голова обласної державної адміністрації, очільниця управління культури, з питань релігії та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара, заступник голови обласної ради, секретар Луцької міської радита представники галузі з усіх районів області.Відтак, першим звернувся до бібліотекарів керівник найвищої виконавчої гілки влади в області:"Вітаю вас, шановні хранителі мудрості! Ми повинні разом із вами зберігати надбання наших пращурів, князів, які формували в давнину бібліотеки. Хочу, щоб ви були здоровими, мали хороші умови роботи – це повсякденне. Бажаю ще й мати високі почуття, задоволення від того, що ви робите святу, вічну і дуже необхідну справу. Хай Бог вас оберігає та дарує довгі роки життя!" - привітав краян Олександр Ілліч.Окрім теплих слів, відзначили найкращих представників професії. За вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації:- головного бібліотекаря відділу читальних залів обласної бібліотеки для юнацтва;- бібліотекаря ІІ категорії бібліотеки с.Гряди Іваничівської районної централізованої бібліотечної системи;- директора Нововолинської централізованої бібліотечної системи;- заступника директора з питань інформатизації Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.Також оголошено подяку голови обласної державної адміністрації:- бібліотекареві бібліотеки с.Жашковичі Павлівської сільської ради;- завідувачеві відділу дитячого та сімейного читання обласної бібліотеки для дітей;- бібліотекареві бібліотеки-філії с.Пульмо Шацької районної централізованої бібліотечної системи;- завідувачеві відділом обслуговування Ківерцівської центральної районної бібліотеки;- завідувачеві бібліотеки-філії с.Лище Луцької районної централізованої бібліотечної системи;- головному методистові науково-методичного відділу Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.