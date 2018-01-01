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Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом

Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом
Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 вересня.

Напередодні свята високопосадовці зібрали працівників галузі, аби привітати з професійним днем та надихнути на нові звершення.

Дійство відбулося в Палаці культури міста Луцька сьогодні, 27 вересня 2018 року. На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, очільниця управління культури, з питань релігії та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара, заступник голови обласної ради Роман Карпюк, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та представники галузі з усіх районів області.

Відтак, першим звернувся до бібліотекарів керівник найвищої виконавчої гілки влади в області:

"Вітаю вас, шановні хранителі мудрості! Ми повинні разом із вами зберігати надбання наших пращурів, князів, які формували в давнину бібліотеки. Хочу, щоб ви були здоровими, мали хороші умови роботи – це повсякденне. Бажаю ще й мати високі почуття, задоволення від того, що ви робите святу, вічну і дуже необхідну справу. Хай Бог вас оберігає та дарує довгі роки життя!" - привітав краян Олександр Ілліч.

Окрім теплих слів, відзначили найкращих представників професії. За вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації:

Олену Власюк - головного бібліотекаря відділу читальних залів обласної бібліотеки для юнацтва;

Оксану Демчук - бібліотекаря ІІ категорії бібліотеки с.Гряди Іваничівської районної централізованої бібліотечної системи;

Світлану Кухарук - директора Нововолинської централізованої бібліотечної системи;

Наталію Рибачук - заступника директора з питань інформатизації Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

Також оголошено подяку голови обласної державної адміністрації:
Оксані Грисюк - бібліотекареві бібліотеки с.Жашковичі Павлівської сільської ради;

Оксані Кардаш - завідувачеві відділу дитячого та сімейного читання обласної бібліотеки для дітей;

Наталії Кушнір - бібліотекареві бібліотеки-філії с.Пульмо Шацької районної централізованої бібліотечної системи;

Інні Мартинюк - завідувачеві відділом обслуговування Ківерцівської центральної районної бібліотеки;

Ірині Поліщук - завідувачеві бібліотеки-філії с.Лище Луцької районної централізованої бібліотечної системи;

Ользі Синиці - головному методистові науково-методичного відділу Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом
Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом
Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом

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Теги: Олександр Савченко, бібліотекарі, свято
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