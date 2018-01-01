Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 вересня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Магазин, клуб с. Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна



Горохівський район



1. 09:00 – 17:00

Мервинська сільська рада, Башня, с. Диковини

Мар`янівське СТ, магазин с Скриголово, Скригівська сільська рада, ФОП Шанковський І.І., КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", Свято-Успенська православна церква, школа насосна, Школа Скригово, поштове відділення с. Скриголово

Церква, Башня, ФОП Саварин С.І, ПАТ" Ковельмолоко", Горохівське МСТ, Школа, Дитячий садок, Амбулаторія, Клуб, Пожежна частина, ФОП Маєвський М.Х., поштове відділення, КП "Заготконтора", ПАТ"Укртелеком", Бужанівська сільська рада, Ф Г "Тарас", Башня с.Бужани

Клуб, Башня, Мар`янівське СТ, Церква, ПАТ" Ковельмолоко", ФОП Мацвейко М.В, ФОП Саварина Галина Євгенівна, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", школа, ФОП Мельничук М.М., Башня с.Ржищів



с.Диковини : вул.Лісова

с.Скриголово: вул.Підберезна,

вул. Світла,

вул. Центральна

с.Пілгани : вул.Лісова , вул.шкільна

с.Пілгани : вул.Центральна , вул.Польова

с. Бужани:

вул. 1-го травня

с. Бужани:

вул. Загребельна,

вул. Зарічна,

вул. Зелена,

вул. Центральна 1, 2, 3

с. Бужани:

вул. 1-го травня

с. Бужани:

вул. Центральна,

вул. Млинова

вул.Середня

с. Ржищів:

вул. Ліщинська,

вул. Набережна,

вул. Селянська

с. Бужани:

вул. Млинова

с. Бужани:

вул. Набережна





Ковельський район



1. 09:00 – 17:00 ФОП Солов'янчук А. Ф.,

СТзОВ "Білинське",

ФГ "Дуплянка СГК". с. Білин

2 ПЛ – 0,4 кВ від ТП-209 09:00 – 17:00 СТзОВ "Облапське",

ПАТ "Волиньгаз" КСС с. Облапи,

ПАТ "Укртрансгаз" –

катодна станція с. Облапи

с. Облапи



Луцький район



1 КТП-327 09:00 – 17:00 ФОП Бендовська Інна Степанівна с. Лище вул. Центральна , Підгаєцька

2 КТП-173 09:00 – 17:00 ФОГ Черднарчук Галина Григорівна , Артсвердловина с. Лище вул. Шкільна , Лісова , Садова



Любомльський та Шацький райони



1 Ктп 269 10:00 – 16:00 Дитячий садок, пошта, церква, магазин, сільрада с.Пульмо центр села вул Незалежності буд №182-213 вул Молодіжна

2 Ктп 76 10:00 – 16:00 Дитячий садок, магазин с.Радехів вул Жовтнева Незалежності Лесі Українки



місто Нововолинськ



1. 09:00 – 17:00

Церква м.Нововолинськ

вул.Панасівська, 24-84, 31-87

вул.Луцька, 10, 25

2. 09:00 – 17:00

м.Нововолинськ

вул.Волинська, 1-33, 2-26

вул.Козацька, 2-10, 3





Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 09:00 – 17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС м.Рожище вул. Куліша, Шевченка

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 09:00 – 17:00 с.Вічині школа с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 09:00 – 17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна



Старовижівський район



1. 10:00 – 16:00

с. Бронетівка вул: Незалежності, Дмитра-Маркевича



Турійський район



1. 09:00 – 15:30

с.Кустичі

2 ПЛ-10 кВ Л-24-01 від ПС Купичів до ЛР-147 до ЛР-120

КТП-154

КТП-153

КТП-152

КТП-151

КТП-150

КТП-311 10:00 – 15:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00 – 15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-14 Л-2

10:00 – 13:00 ПАТ «Волиньгаз» - КСС с.Соловичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 28 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Магазин, клуб с. Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна1. 09:00 – 17:00Мервинська сільська рада, Башня, с. ДиковиниМар`янівське СТ, магазин с Скриголово, Скригівська сільська рада, ФОП Шанковський І.І., КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", Свято-Успенська православна церква, школа насосна, Школа Скригово, поштове відділення с. СкриголовоЦерква, Башня, ФОП Саварин С.І, ПАТ" Ковельмолоко", Горохівське МСТ, Школа, Дитячий садок, Амбулаторія, Клуб, Пожежна частина, ФОП Маєвський М.Х., поштове відділення, КП "Заготконтора", ПАТ"Укртелеком", Бужанівська сільська рада, Ф Г "Тарас", Башня с.БужаниКлуб, Башня, Мар`янівське СТ, Церква, ПАТ" Ковельмолоко", ФОП Мацвейко М.В, ФОП Саварина Галина Євгенівна, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", школа, ФОП Мельничук М.М., Башня с.Ржищівс.Диковини : вул.Лісовас.Скриголово: вул.Підберезна,вул. Світла,вул. Центральнас.Пілгани : вул.Лісова , вул.шкільнас.Пілгани : вул.Центральна , вул.Польовас. Бужани:вул. 1-го травняс. Бужани:вул. Загребельна,вул. Зарічна,вул. Зелена,вул. Центральна 1, 2, 3с. Бужани:вул. 1-го травняс. Бужани:вул. Центральна,вул. Млиновавул.Середняс. Ржищів:вул. Ліщинська,вул. Набережна,вул. Селянськас. Бужани:вул. Млиновас. Бужани:вул. Набережна1. 09:00 – 17:00 ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК". с. Білин2 ПЛ – 0,4 кВ від ТП-209 09:00 – 17:00 СТзОВ "Облапське",ПАТ "Волиньгаз" КСС с. Облапи,ПАТ "Укртрансгаз" –катодна станція с. Облапис. Облапи1 КТП-327 09:00 – 17:00 ФОП Бендовська Інна Степанівна с. Лище вул. Центральна , Підгаєцька2 КТП-173 09:00 – 17:00 ФОГ Черднарчук Галина Григорівна , Артсвердловина с. Лище вул. Шкільна , Лісова , Садова1 Ктп 269 10:00 – 16:00 Дитячий садок, пошта, церква, магазин, сільрада с.Пульмо центр села вул Незалежності буд №182-213 вул Молодіжна2 Ктп 76 10:00 – 16:00 Дитячий садок, магазин с.Радехів вул Жовтнева Незалежності Лесі Українки1. 09:00 – 17:00Церква м.Нововолинськвул.Панасівська, 24-84, 31-87вул.Луцька, 10, 252. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Волинська, 1-33, 2-26вул.Козацька, 2-10, 31 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 09:00 – 17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС м.Рожище вул. Куліша, Шевченка3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 09:00 – 17:00 с.Вічині школа с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 09:00 – 17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна1. 10:00 – 16:00с. Бронетівка вул: Незалежності, Дмитра-Маркевича1. 09:00 – 15:30с.Кустичі2 ПЛ-10 кВ Л-24-01 від ПС Купичів до ЛР-147 до ЛР-120КТП-154КТП-153КТП-152КТП-151КТП-150КТП-311 10:00 – 15:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин3 ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00 – 15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин4 ПЛ-0,4 кВКТП-14 Л-210:00 – 13:00 ПАТ «Волиньгаз» - КСС с.Соловичі

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