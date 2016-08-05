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Таємницю розкрито: розказали, для чого перекладають бруківку на Лесі Українки

Таємницю розкрито: розказали, для чого перекладають бруківку на Лесі Українки
Перекладаючи стару бруківку на пішохідній вулиці міста, намагаються ліквідувати просідання та збільшити лунки для дерев.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Крась.

Періодично на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімають стару бруківку та вкладають її назад.

За словами Юрія Крася, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та заміняють зламані поребрики.

Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.

«Зараз перекладають бруківку там, де вона просіла, біля решіток. Є місця, де вода стоїть, то там також перекладають», – зазначив Юрій Крась.

Також посадовець додав – зараз поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий»:

«Нову ложити нема як – вона буде тонша і просто не ляже. Зараз вісімку роблять, а 10-ки ніхто практично не робить».

До слова, капітальний ремонт Лесі Українки на наступний рік не запланований.

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Теги: Лесі Українки, ремонт
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