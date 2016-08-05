Таємницю розкрито: розказали, для чого перекладають бруківку на Лесі Українки

Перекладаючи стару бруківку на пішохідній вулиці міста, намагаються ліквідувати просідання та збільшити лунки для дерев.Про це у коментарірозповів начальник управління житлово-комунального господарстваПеріодично на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімають стару бруківку та вкладають її назад.За словами Юрія Крася, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та заміняють зламані поребрики.Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.«Зараз перекладають бруківку там, де вона просіла, біля решіток. Є місця, де вода стоїть, то там також перекладають», – зазначив Юрій Крась.Також посадовець додав – зараз поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий»:«Нову ложити нема як – вона буде тонша і просто не ляже. Зараз вісімку роблять, а 10-ки ніхто практично не робить».До слова, капітальний ремонт Лесі Українки на наступний рік не запланований.