Таємницю розкрито: розказали, для чого перекладають бруківку на Лесі Українки
Сьогодні, 14:53
Перекладаючи стару бруківку на пішохідній вулиці міста, намагаються ліквідувати просідання та збільшити лунки для дерев.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Крась.
Періодично на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімають стару бруківку та вкладають її назад.
За словами Юрія Крася, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та заміняють зламані поребрики.
Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.
«Зараз перекладають бруківку там, де вона просіла, біля решіток. Є місця, де вода стоїть, то там також перекладають», – зазначив Юрій Крась.
Також посадовець додав – зараз поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий»:
«Нову ложити нема як – вона буде тонша і просто не ляже. Зараз вісімку роблять, а 10-ки ніхто практично не робить».
До слова, капітальний ремонт Лесі Українки на наступний рік не запланований.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Крась.
Періодично на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімають стару бруківку та вкладають її назад.
За словами Юрія Крася, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та заміняють зламані поребрики.
Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.
«Зараз перекладають бруківку там, де вона просіла, біля решіток. Є місця, де вода стоїть, то там також перекладають», – зазначив Юрій Крась.
Також посадовець додав – зараз поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий»:
«Нову ложити нема як – вона буде тонша і просто не ляже. Зараз вісімку роблять, а 10-ки ніхто практично не робить».
До слова, капітальний ремонт Лесі Українки на наступний рік не запланований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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