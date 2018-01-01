На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО





Територія проїжджої частини поблизу приміщення історичного факультету СНУ імені Лесі Українки - залита водою. До того ж, на дорозі стоять комунальники, які ліквідовують наслідки аварії, тож спецтехніка теж дещо ускладнює рух автівок проїжджою частиною.



За словами комунальників, прорив каналізації міг статися через те, що "час прийшов".



Директор департаменту житлово-комунального господартсва Луцькради Юрій Крась розповів, що причини прориву каналізації наразі невідомі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги прорвало каналізацію.Територія проїжджої частини поблизу приміщення історичного факультету СНУ імені Лесі Українки - залита водою. До того ж, на дорозі стоять комунальники, які ліквідовують наслідки аварії, тож спецтехніка теж дещо ускладнює рух автівок проїжджою частиною.За словами комунальників, прорив каналізації міг статися через те, що "час прийшов".Директор департаменту житлово-комунального господартсва Луцькрадирозповів, що причини прориву каналізації наразі невідомі.

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