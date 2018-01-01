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На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО

На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Перемоги прорвало каналізацію.

Територія проїжджої частини поблизу приміщення історичного факультету СНУ імені Лесі Українки - залита водою. До того ж, на дорозі стоять комунальники, які ліквідовують наслідки аварії, тож спецтехніка теж дещо ускладнює рух автівок проїжджою частиною.

За словами комунальників, прорив каналізації міг статися через те, що "час прийшов".

Директор департаменту житлово-комунального господартсва Луцькради Юрій Крась розповів, що причини прориву каналізації наразі невідомі.

На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: прорив, потом, проспект Перемоги, каналізація, Луцьк
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